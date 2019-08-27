Бывший канцлер Германии призывает усилить контроль за качеством российской нефти

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Olga Maltseva / AP

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, возглавляющий совет директоров «Роснефти», предлагает создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти и снизить содержание хлорорганических соединений в ней. Об этом он написал в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву. По его мнению, такие независимые сюрвейеры могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».

О содержании письма «Ведомостям» рассказали шесть человек, трое из которых – чиновники, а остальные близки к нефтяным компаниям. В письме Шредер пишет, что после инцидента в апреле 2019 г., когда нефть с высоким содержанием хлорорганических соединений по нефтепроводу «Дружба» попала на европейский рынок, доверие к качеству российской нефти было подорвано. Например, немецкие заводы снизили качество выпускаемых топлив и сократили производство. Необходимо восстанавливать имидж российской нефти и институт сюрвейеров поможет не допустить повторения ситуации, считает Шредер.