Бизнес / ТЭК

Бывший канцлер Германии призывает усилить контроль за качеством российской нефти

За этим должны следить независимые инспекторы, считает председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, возглавляющий совет директоров «Роснефти», предлагает создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти и снизить содержание хлорорганических соединений в ней. Об этом он написал в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву. По его мнению, такие независимые сюрвейеры могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».

О содержании письма «Ведомостям» рассказали шесть человек, трое из которых – чиновники, а остальные близки к нефтяным компаниям. В письме Шредер пишет, что после инцидента в апреле 2019 г., когда нефть с высоким содержанием хлорорганических соединений по нефтепроводу «Дружба» попала на европейский рынок, доверие к качеству российской нефти было подорвано. Например, немецкие заводы снизили качество выпускаемых топлив и сократили производство. Необходимо восстанавливать имидж российской нефти и институт сюрвейеров поможет не допустить повторения ситуации, считает Шредер.

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