«Дружба» очистилась от грязной нефти

«Транснефть» прокачала по этой трубе на экспорт больше, чем до кризиса

ATTILA KISBENEDEK / AFP

«Транснефть» в июле прокачала по северной трубе «Дружба» (Белоруссия, Польша, Германия) больше сырья, чем до загрязнения российской нефти дихлорэтаном в апреле, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК, которые приводит «Интерфакс». В Германию «Транснефть» прокачала 1,6 млн т – на 4,8% больше, чем в апреле. В Польшу было отгружено на 4% больше (1,3 млн т), а в Чехию – на 15% (331 000 т).

Поставки по южному маршруту (Словакия, Венгрия и Чехия), с которым у госкомпании было меньше всего проблем, оказались на четверть меньше, чем в апреле. Но общая прокачка по «Дружбе» в июле была больше, чем в апреле и мае.

Проблемы с прокачкой у «Транснефти» начались 19 апреля, когда «Белнефтехим» обнаружил в российской нефти аномально высокую долю хлорорганических соединений. 24 апреля Польша и другие страны приостановили прокачку российской нефти. В мае в Польшу и Германию по «Дружбе» не поступило ни тонны нефти, а экспорт по трубе в Венгрию, Чехию и Словакию снизился в 2–3 раза.

Для разрешения инцидента Словакия, Венгрия и Чехия согласились продолжить прокачку грязной нефти и складировать ее в своих резервуарах, чтобы потом смешать ее с чистой и получать пригодную к переработке смесь. Польша и Белоруссия предпочли реверсом прокачать грязную нефть обратно в Россию. Этот процесс должен завершиться к середине августа, говорил главный инженер «Гомельтранснефть Дружбы» Андрей Вериго.

Несмотря на то что нефть поступала в дальнее зарубежье по «Дружбе» не полный апрель, а лишь до 24 числа, за этот месяц было прокачано на 20–40% больше нефти, чем в марте, следует из данных ЦДУ ТЭК. Сравнить прокачку с аналогичным периодом 2018 г. не представляется возможным – ЦДУ ТЭК эту информацию не раскрывает, а «Интерфакс» не приводит.

Полностью восстановила прокачку по нефтепроводам «Транснефти» еще одна госкомпания – «Роснефть». В июле она увеличила транспортировку на экспорт по трубопроводам на 2,5% к апрелю – до 5,1 млн т. Восстановили прокачку «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Русснефть» и «Татнефть». Лишь «Лукойл» в июле экспортировал по трубам «Транснефти» на 12% меньше – 263 800 т.

Совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций нефтяникам за загрязнение «Дружбы»: до $15 за баррель грязной нефти. Всего в нефтепроводе было загрязнено 3 млн т нефти, говорил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» называла 5 млн т. Если исходить из оценки российской компании, «Транснефть» выплатит нефтяникам до $330 млн, белорусской – до $550 млн.

«Транснефть» уже начала выплаты транзитерам: 31 июля «Укртранснафта» получила от российской компании 2,3 млн евро частичной компенсации, сообщала пресс-служба «Укртранснафты».

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев 1 августа заявил, что Россия не оспаривает право белорусской стороны на получение компенсации, убытки будут компенсированы после окончательного подсчета. Как заявляет белорусская сторона, ее убытки состоят и в том, что некачественная нефть привела к поломке оборудования на нефтеперерабатывающих заводах Белоруссии, оценить потери от этого белорусская сторона сможет лишь осенью, когда заводы приостановятся на капитальный ремонт.