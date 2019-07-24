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Минск счел односторонним решение «Транснефти» о компенсации за грязную нефть

Решение «Транснефти» о максимальном размере компенсаций за загрязненную нефть в «Дружбе» на уровне $15 за баррель является односторонним, заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Его слова приводит агентство «БелТА».

«По общему юридическому правилу обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано», – объяснил Сизов позицию компании. Он добавил, что трубопровод почти очищен от грязной нефти и теперь компания намерена сосредоточиться на решении вопроса компенсации понесенных потерь.

Инициируемое Минском увеличение тарифов на транспортировку нефти по своей территории и компенсация недополученной выручки – «это лишь одна из составляющих частей компенсационных мер», подчеркнул топ-менеджер «Белнефтехима». «Эти меры призваны привести нестандартную в последние несколько месяцев деятельность трубопроводного транспорта и белорусских НПЗ, вызванную ЧП с загрязнением нефти, в обычное плановое русло», – заключил Сизов.

Совет директоров «Транснефти» утвердил порядок выплат за попадание в «Дружбу» некачественной нефти 24 июля. О самом инциденте белорусская сторона сообщила в конце апреля. Согласно решению совета директоров, предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти составит $15 на 1 баррель грязной нефти. При этом грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки, говорилось в сообщении компании.