«Транснефть» определила компенсацию за грязную нефть

Статья опубликована в № 4862 от 25.07.2019 под заголовком: Компенсация по «Дружбе»

Президент «Транснефти» Николай Токарев вряд ли может быть доволен внеплановыми расходами госкомпании Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций грузоотправителям, т. е. нефтяным компаниям, за загрязнение трубопровода «Дружба», сообщила госкомпания. За каждый баррель грязной нефти она заплатит до $15. Это предельный размер выплат, подчеркивается в заявлении.

Чтобы получить эти деньги, нефтяники «должны документально подтвердить понесенные убытки», предупреждает «Транснефть». Всего в нефтепроводе «Дружба» было загрязнено 3 млн т нефти, говорил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» называла гораздо большую цифру – 5 млн т нефти.

Если исходить из оценки российской компании, «Транснефть» выплатит нефтяникам до $330 млн, белорусской – до $550 млн. По данным ЦДУ ТЭК, которые приводит «Интерфакс», в апреле этого года крупнейшим отправителем нефти по трубам «Транснефти» была «Роснефть» – 78% от общей прокачки. Если такая же была ее доля в прокачке по «Дружбе», то компенсация «Роснефти» может составить до $257 млн.

Представитель «Роснефти» сказал, что компания «изучает вопрос». От других комментариев он отказался.

Проблемы с трубопроводом «Дружба» начались 19 апреля, когда «Белнефтехим» заявил, что на Мозырский НПЗ в Белоруссии начала поступать нефть с высоким содержанием дихлорэтана. После этого Польша, Белоруссия и другие страны прекратили прокачку. Исходя из данных ЦДУ ТЭК, которые приводит «Интерфакс», прокачка по трубопроводу «Дружба» в апреле была 3,9 млн т, а в мае снизилась до 443 000 т. К концу месяца был частично восстановлен южный маршрут на Венгрию, Чехию и Словакию.

В начале июня Польша и Белоруссия по согласованию с Россией начали возвращать загрязненную нефть в Россию. Процесс должен завершиться к середине августа, говорил главный инженер «Гомельтранснефть Дружбы» Андрей Вериго. Некоторые компании попытались продать нефть с высоким содержанием дихлорэтана, рассказывал «Ведомостям» нефтетрейдер. Первоначально грязная нефть торговалась со скидкой $10–20 за 1 баррель, уточняет он, компенсацию в $15 за 1 баррель он считает достойной.

«С самого начала обсуждалась скидка к цене Urals от $15 до $20 за баррель», – говорит знакомый крупного нефтетрейдера. Он сомневается, что все нефтяники согласятся на предложенную «Транснефтью» компенсацию. «Сейчас нефть с допустимым содержанием хлорорганических соединений отгружается из Усть-Луги и Новороссийска, это результат аккуратного смешивания, – продолжает собеседник «Ведомостей». – Скидка на такие партии невелика, всего несколько десятков центов, а берут такую нефть охотно все крупные трейдеры».

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Для «Транснефти» общая сумма выплат нефтяникам невелика: 5% EBITDA и чистого долга, к тому же эта компенсация может быть предоставлена в форме скидки на будущую прокачку нефти, говорит аналитик БКС Кирилл Таченников.

В том, что выплаты сильно скажутся на финансовых показателях «Транснефти», сомневается и аналитик АКРА Василий Танурков. В худшем случае дивиденды по итогам этого года могут снизиться пропорционально чистой прибыли на 5–10%, считает он.

У «Транснефти» есть средства на выплаты нефтяникам. На счетах компании на конец I квартала этого года было 95 млрд руб., или $1,5 млрд по текущему курсу. «EBITDA в прошлом году была почти $7 млрд, поэтому $330 млн – это не критичная потеря», – соглашается младший директор Fitch Вячеслав Демченко.

Но нужно помнить, что к компании и к России могут возникнуть претензии и у стран – транзитеров нашей нефти, предупреждает Демченко. Белоруссии, например, необходимо сгладить негативный ущерб от налогового маневра в российской нефтянке. «Увеличение тарифов на транспортировку нефти по белорусской территории и компенсация недополученной выручки – это лишь одна из составляющих частей компенсационных мер», – рассказал «БелТА» зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.