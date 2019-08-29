ВЭБ выделит 111 млрд рублей на мегапроект «Газпрома» на Балтике

Газохимический кластер «Газпром» планирует построить вместе с АО «Русгаздобыча» Андрей Гордеев / Ведомости

Наблюдательный совет ВЭБа одобрил участие в финансирование строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге (Ленинградская область). Корпорация выделит на первом этапе 111 млрд руб., сообщил по итогам заседания председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«На этом – первоначальном – этапе ВЭБ является единственным кредитором, но первый этап длится в течение года. И мы должны подготовить проект к тому, чтобы он был привлекателен для других инвесторов и для других кредиторов», – передал слова Шувалова «Интерфакс».

Газохимический кластер «Газпром» планирует построить вместе с АО «Русгаздобыча». По данным на июнь 2017 г., единственный акционер «Русгаздобычи» – ООО «Национальная газовая группа» (НГГ). Ранее она контролировалась Аркадием Ротенбергом. По данным на май 2019 г., 51% НГГ принадлежит председателю совета директоров «СМП банка» (контролируется Ротенбергом и его братом Борисом) Артему Оболенскому, остальные 49% – у двух ЗПИФов Газпромбанка.

Комплекс будет способен переработать 45 млрд куб. м газа в год и производить более 19 млрд куб. м метана, 13 млн т СПГ, более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов и около 4 млн т этана. Этан планируется отправлять на переработку на расположенный рядом газохимический комбинат, который производит 3 млн т этилена и 3 млн т базовых полимеров.

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил премьер-министра Дмитрия Медведева поддержать этот проект. Деньги на него должен предоставить ВЭБ, а того докапитализирует государство. Премьер-министр согласился. Проект большой, дорогой и требует внимательного отношения со стороны государства с учетом того, что без государственной поддержки он стартовать не может, передал Reuters слова Медведева, сказанные им на заседании наблюдательного совета ВЭБа.

Суммарные инвестиции в Усть-Лугу превышают 2 трлн руб., говорил «Ведомостям» федеральный чиновник. Общая потребность в финансировании оценивается в 2,4 трлн руб., сообщал РБК со ссылкой на презентацию проекта. Из них капитал самого проекта – 717 млрд руб., а 1,672 трлн руб. – долговое финансирование. Он рассчитан на 2019–2024 гг., на начальном этапе потребует около 149 млрд руб., из которых 111,5 млрд руб. – в виде кредитов ВЭБ, остальное – займы «Газпрома». За счет этих средств планируется подготовить проектную документацию.

ВЭБ и «Газпром» могут поучаствовать и в проектном финансировании. Для этого госкорпорация может получить от правительства в виде имущественного взноса в капитал или депозиты ФНБ еще 427 млрд руб., сообщал РБК. Дополнительно 140 млрд руб. проектная компания может получить от «Газпрома». Таким образом, на кредиты и субсидии ВЭБа придется в общей сложности 538,5 млрд руб. – около 23% от общей потребности проекта в финансировании, а на займы «Газпрома» – 178 млрд руб.