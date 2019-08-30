Бизнес / ТЭК

К контролю качества российской нефти могут привлечь международных инспекторов

Это нужно для того, чтобы не допустить ее повторного загрязнения

«Транснефть» может согласиться с предложением «Роснефти» о привлечении независимых инспекторов для контроля качества российской нефти. Но только в том случае, если сами нефтяные компании профинансируют оплату их услуг. Такое мнение высказал «Ведомостям» советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Весной европейские покупатели получили российскую нефть по трубопроводу «Дружба» с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Поставки были временно остановлены. Сумма ущерба до сих пор не определена. Сейчас правительство решает, как не допустить повторения ситуации. Свои предложения направили «Транснефть» (владелец трубопроводной системы в России) и «Роснефть» (крупнейший экспортер российской нефти).

Председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер в августе в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву предложил привлечь независимых инспекторов (сюрвейеров), которые могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти». В свою очередь «Транснефть» предложила передать ей под контроль все пункты сдачи и приема нефти в России. «Роснефть» с этим предложением не согласилась.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике