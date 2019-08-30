К контролю качества российской нефти могут привлечь международных инспекторов

Это нужно для того, чтобы не допустить ее повторного загрязнения

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Евгений Разумный / Ведомости

«Транснефть» может согласиться с предложением «Роснефти» о привлечении независимых инспекторов для контроля качества российской нефти. Но только в том случае, если сами нефтяные компании профинансируют оплату их услуг. Такое мнение высказал «Ведомостям» советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Весной европейские покупатели получили российскую нефть по трубопроводу «Дружба» с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Поставки были временно остановлены. Сумма ущерба до сих пор не определена. Сейчас правительство решает, как не допустить повторения ситуации. Свои предложения направили «Транснефть» (владелец трубопроводной системы в России) и «Роснефть» (крупнейший экспортер российской нефти).

Председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер в августе в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву предложил привлечь независимых инспекторов (сюрвейеров), которые могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти». В свою очередь «Транснефть» предложила передать ей под контроль все пункты сдачи и приема нефти в России. «Роснефть» с этим предложением не согласилась.