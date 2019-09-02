Потребители энергии просят изменить механизмы поддержки зеленой генерации
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Сообщество потребителей энергии считает, что нужно изменить механизм поддержки развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России. Об этом ассоциация сообщила вице-премьеру Дмитрию Козаку в письме от 14 августа. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его достоверность подтвердил представитель сообщества. Представитель Козака подтвердил его получение.
Сейчас генерация на основе ВИЭ в России строится по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют инвесторам базовую доходность 12%). По этой программе к 2024 г. в России должны построить около 5,5 ГВт зеленых мощностей. Правительство обсуждает возможность продлить программу до 2035 г. Чтобы отрасль не деградировала, энергетикам нужно гарантировать доходность на строительство еще 10 ГВт мощностей, говорил предправления «Роснано» Анатолий Чубайс.
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