В России появится программа развития водородной энергетики

Получать энергию из водорода можно при сжигании, при этом образуется безвредный пар Максим Стулов / Ведомости

29 августа в Минэнерго прошло совещание, посвященное использованию водорода в качестве источника топлива в России. Об этом рассказали «Ведомостям» два присутствовавших на встрече человека и подтвердил представитель Минэнерго. В министерстве собрались чиновники, представители научных центров и компаний – «Газпрома», «Ростеха», «Росатома» и «Сибура», говорят два участника совещания.

По их словам, раньше вопрос о внедрении водородной энергетики в России обсуждался на экспертном уровне, но на правительственном – впервые. «Обсудили мировые тенденции и перспективы использования водорода в экономике России, а также развитие отечественных технологий водородной энергетики», – передал слова замминистра энергетики Павла Сорокина представитель ведомства. «Решено разработать программу развития водородной энергетики России», – добавил чиновник.

Детали обсуждения собеседники «Ведомостей» не приводят. Представители «Газпрома», «Ростеха», «Росатома» и «Сибура» не ответили на вопросы «Ведомостей». Один из участников встречи сказал, что рассматривались доклады EnergyNet относительно создания водородной энергетики в России, а также доклад Vygon Consulting.

Получать энергию из водорода можно при сжигании, при этом образуется безвредный пар. Водород можно получать с помощью зеленой энергетики или из ископаемого топлива, пишет EnergyNet. «Водородная энергетика – ключевой фактор глобальной энергетической трансформации, позволяющий снизить парниковые выбросы. Для того чтобы замедлить рост потепления до 2 градусов к 2050 г., нужно перевести 400 млн частных автомобилей, 15–20 млн грузовиков и 5 млн единиц общественного транспорта на водородное топливо», – сказано в отчете аналитического центра Hydrogen Council. Переход на водород потребует ежегодных инвестиций в размере $20–25 млрд по всему миру, говорится в исследовании.

В России водородная энергетика сформируется в 2025–2035 гг., для этого потребуются инвестиции в $2,2–3,9 млрд в год, но это может принести одновременно и доход – по $1,7–3,1 млрд в год. Мировой рынок к этому времени достигнет $26 млрд в год, пишет EnergyNet.

Водород уже производится в промышленных масштабах, в том числе и в России. Но используется он в основном в нефтепереработке, металлургии и химии, пишет в исследовании Московская школа управления «Сколково».

Производить водород уже сейчас можно на недозагруженных Усть-Среднеканской ГЭС в Магадане, Ленинградской и Кольской АЭС. Установка генераторов водорода на последней потребует 55 млрд руб. А с площадки в Магадане можно будет отгружать пробные партии водорода в Японию, где активно развивается транспорт на водороде, пишет EnergyNet.

Минэнерго со ссылкой на экспертов оценивает мировой рынок водородного топлива к 2040 г. в $32–164 млрд. Конкурентные преимущества России – наличие резервов производственных мощностей, близость к потенциальным потребителям (страны ЕС, КНР, Япония), а также наличие действующей инфраструктуры транспортировки, отметил Сорокин.

Но в России с внедрением водородной энергетики есть ряд проблем, указывает директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭКа Vygon Consulting Дарья Козлова. В первую очередь необходимы системные меры господдержки и регламенты промышленной безопасности использования водородных автомобилей. Например, для развития водородной энергетики в России можно рассмотреть возможность дать льготы для коммерческого автотранспорта или каршеринга, внедрить государственное софинансирование строительства заправок.

«Переход к низкоуглеродной экономике неизбежен, но какие технологии в итоге получат наибольшее распространение, пока не ясно», – добавляет старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Он считает, что водородное топливо – потенциально перспективная технология, особенно для общественного и большегрузного транспорта, но большого распространения она пока не получила из-за отсутствия инфраструктуры и нерешенных вопросов по безопасности. «России важно понимать мировые тренды в области зеленых технологий и – в идеале – участвовать в высокотехнологичных проектах, чтобы не получилось, как с СПГ, где Россия сейчас в роли догоняющего», – резюмирует Маринченко.