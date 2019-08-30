Нефтяные гиганты инвестируют в чистую энергетику
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BP, Royal Dutch Shell, Total, Saudi Aramco и другие крупнейшие нефтяные компании все активнее инвестируют в стартапы, занимающиеся зеленой энергетикой и пытающиеся уменьшить вредные выбросы. Энергетические компании видят в этом возможность найти технологии, которые в будущем могут изменить их отрасль, пишет Financial Times (FT). Однако эти инвестиции все еще несопоставимы с их капиталовложениями в свой основной бизнес, поскольку возобновляемая энергетика пока не может заменить ископаемое топливо.
Совокупный размер инвестиций венчурных подразделений нефтяных гигантов вырос примерно в восемь раз почти до $1,2 млрд в 2015–2018 гг., по данным CB Insights. В этом году они заключили уже 27 сделок, и ожидается, что их вложения снова превысят $1 млрд. Инвестируют они в такие разные области, как разработка аккумуляторов, технологии зарядки электромобилей, хранение углекислого газа.
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