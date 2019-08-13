Как ветер и солнце меняют мировую энергетику

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По мере перехода экологически чистой энергетики к более зрелой фазе развития рынок избавляется от характерных ранее высоких темпов роста, волатильности, а также регулярных отклонений от тренда из-за мер государственной политики. Будущее сектора будет, скорее всего, характеризоваться более спокойным развитием, устоявшимися бизнес-моделями, более медленным и устойчивым ростом.

Соединенные Штаты: на гребне транзита

Рынок США находится в авангарде энергетического транзита. Темпы ввода экологически чистых генерирующих мощностей высоки, а издержки конкурентоспособны в большей части страны. Это связано с сочетанием привлекательных ветровых и солнечных характеристик, обилием территории, выбранными политическими механизмами, такими как квоты на экологически чистую электроэнергию, федеральными субсидиями и либерализованными рынками, создающими условия для инноваций. Сегодня в США наблюдается одновременный подъем ветряной и солнечной генерации, а также газовых электростанций, которые стали очень конкурентоспособны на фоне сланцевого бума.

Инвестиционный бум создает избыточные мощности и вытесняет с рынка многие угольные и атомные электростанции, которым становится сложно конкурировать с дешевыми возобновляемыми источниками энергии и природным газом. По прогнозам Julius Baer, ежегодный ввод новых мощностей солнечных электростанций будет составлять около 15 ГВт, ветряных – около 7,5 ГВт, газовых – около 10 ГВт. Эти приведет к дальнейшему закрытию угольных электростанций, будет сдерживать тарифы на электроэнергию и снизит выбросы углекислого газа, что в целом будет характерно и для Старого Света.

Европа: в погоне за лидером