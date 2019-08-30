Чиновники разработали требования к российским ветряным и солнечным станциям

Максим Стулов / Ведомости

Оборудование для генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) должно быть локализовано к 2024 г. на уровень до 90%, чтобы получить статус «российского». Соответствующий проект постановления, разработанный Минпромторгом по поручению вице-премьера Дмитрия Козака, 28 августа опубликован на regulation.gov.ru.

Основные новшества в постановлении касаются производителей ветряных станций. Максимальная доля иностранных компонентов в производстве конверторов с 2021 г. должна быть не более 30%, генераторов редукторных ветроустановок – не более 10% с 2024 г. Министерство ужесточило требования по локализации лопастей – не более 10% иностранных компонентов к 2024 г. (было до 25%) и башен ветроустановок – до 10% (было до 20%). На генераторы безредукторных ветряков с 2024 г. нужно устанавливать российские постоянные магниты. Производители конверторных ветроустановок с 2022 г. должны использовать российские силовые полупроводниковые модули и платы управления ими. Для ступиц ветроустановок с 2022 г. нужны российские лопасти и системы управления поворотом. С 2024 г. – российские рамы для гондол.

Допустимый процент иностранных компонентов при производстве солнечных панелей в проекте не указан, но говорится, что изготовление самих фотоэлектрических преобразователей и их соединение в единую матрицу должно производиться в России. Стекло, кремниевые слитки и пластины для фотоэлектрических модулей солнечных станций с 1 января 2022 г. должны производить в странах Евразийского экономического союза.

Эти требования были сформулированы совместно с производителями оборудования для ВИЭ с учетом существующих производств и планов по повышению их уровня локализации, отмечает Минпромторг в пояснительной записке. Проект постановления будет обсуждаться 3 сентября на совещании у Козака, говорят два человека, знакомые с его повесткой.

Оборудование, соответствующее требованиям по локализации, может участвовать в государственных программах поддержки. Сейчас генерация на основе возобновляемых источников энергии в России строится по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют инвесторам базовую доходность 12%). По этой программе к 2024 г. в России должны построить около 5,5 ГВт зеленых мощностей. После этого доля возобновляемой энергетики в России не превысит 1%. Сейчас правительство обсуждает возможность продлить программу до 2035 г. Чтобы отрасль не деградировала, энергетикам нужно гарантировать доходность на строительство еще 10 ГВт мощностей, говорил предправления «Роснано» Анатолий Чубайс. Окончательного решения пока нет.

При пересмотре параметров локализации необходимо учитывать экономический эффект для отрасли и влияние на конкурентоспособность продукции на внешних рынках, говорит представитель Ассоциации предприятий солнечной энергетики: «Необходима локализация высокотехнологичных компонентов, имеющих более высокую добавленную стоимость – солнечных ячеек, стекла с низкими примесями, серебросодержащей пасты, инкапсулянтов, солнечного кабеля».

Необходимо оценить влияние этих требований на себестоимость продукции и планы по экспорту, в том числе с точки зрения объемов производства, говорит представитель «Хевел» (совместное предприятие «Реновы» и «Реам менеджмента»). Кремниевые слитки и пластины для солнечных станций в России уже производятся, но нет производства стекла, рассказал генеральный директор «Солар системс» (принадлежит китайской Amur Sirius) Михаил Молчанов. Он отметил, что возможность углубить локализацию для программы ДПМ ВИЭ после 2024 г. зависит от инвестиций, которые будут согласованы правительством и направлены на эту программу.

Выставляя такие требования, Минпромторг исходит из возможностей производителей, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он отмечает, что до конца действующей программы осталось всего несколько лет и, продляя ее, в правительстве опираются на существующие производства либо те, которые будут введены в ближайшее время. «Думаю, что эти параметры согласовывались участниками рынка», – говорит Пикин.

Минэкономразвития не участвовало в разработке проекта, сказал представитель министерства. Представители Козака и «Энел Россия» (принадлежит итальянской Enel) отказались от комментариев.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей Минэнерго, Ассоциации развития возобновляемой энергетики, «Новавинда» («Росатом») и «Роснано».