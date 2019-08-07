Бизнес / ТЭК

«Совет рынка» предложил ограничить стоимость программы по возобновляемой энергетике

Это должно сдержать рост платежей для потребителей электроэнергии

Регулятор энергосистемы «Совет рынка» предложил ввести потолок цен для программы развития возобновляемой энергетики, не ограничивая мощность новых станций, как это происходит сейчас. Предельная стоимость программы должна определяться ежегодно с учетом других программ модернизации и субсидирования в электроэнергетике, чтобы рост платежей для потребителей не превышал инфляцию (ограничить рост цен поручил в 2018 г. президент России Владимир Путин). Свои предложения регулятор 6 августа направил в Минэнерго, рассказал «Ведомостям» представитель регулятора.

«Совет рынка» предлагает отбирать наиболее дешевые проекты, пока их общая стоимость не достигнет установленного на год ценового предела, рассказал представитель регулятора: «Таким образом, если будут заявляться дешевые проекты, то их можно будет отобрать по объему больше, а дорогих – меньше».

Генерация на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России строится по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют инвесторам базовую доходность 12%). По этой программе к 2024 г. в России должны построить около 5,5 ГВт зеленых мощностей. Сейчас в правительстве обсуждают возможность продлить программу до 2035 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике