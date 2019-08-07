«Совет рынка» предложил ограничить стоимость программы по возобновляемой энергетике

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Максим Стулов / Ведомости

Регулятор энергосистемы «Совет рынка» предложил ввести потолок цен для программы развития возобновляемой энергетики, не ограничивая мощность новых станций, как это происходит сейчас. Предельная стоимость программы должна определяться ежегодно с учетом других программ модернизации и субсидирования в электроэнергетике, чтобы рост платежей для потребителей не превышал инфляцию (ограничить рост цен поручил в 2018 г. президент России Владимир Путин). Свои предложения регулятор 6 августа направил в Минэнерго, рассказал «Ведомостям» представитель регулятора.

«Совет рынка» предлагает отбирать наиболее дешевые проекты, пока их общая стоимость не достигнет установленного на год ценового предела, рассказал представитель регулятора: «Таким образом, если будут заявляться дешевые проекты, то их можно будет отобрать по объему больше, а дорогих – меньше».

Генерация на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России строится по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют инвесторам базовую доходность 12%). По этой программе к 2024 г. в России должны построить около 5,5 ГВт зеленых мощностей. Сейчас в правительстве обсуждают возможность продлить программу до 2035 г.