Россия не будет создавать сверхзвуковой бизнес-джет на базе бомбардировщика Ту-160
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О работе над созданием сверхзвукового самолета в интервью «Ведомостям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. С 2017 г. Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) как головной исполнитель ведет исследовательские работы в области аэродинамических, летно-технических и экологических характеристик сверхзвукового самолета. Учитываются топливная эффективность и требование к низкому уровню шума, добавил Мантуров.
В 2017–2019 гг. на эти исследования Минпромторг направил 1,4 млрд руб. В 2020–2022 гг. должны быть разработаны техническое задание на демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета, сам демонстратор и проведены его натурные исследования. В 2022–2026 гг. может начаться эскизно-техническое, а затем и рабочее проектирование самолета. Этим будет заниматься Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), рассказал Мантуров.
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