Россия не будет создавать сверхзвуковой бизнес-джет на базе бомбардировщика Ту-160

Статья опубликована в № 4891 от 04.09.2019 под заголовком: Бомбардировщик не подошел для бизнес-джета

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Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 не станет прототипом для гражданского лайнера, так как способен лишь непродолжительное время лететь на скорости выше звука Рогулин Дмитрий / ТАСС

О работе над созданием сверхзвукового самолета в интервью «Ведомостям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. С 2017 г. Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) как головной исполнитель ведет исследовательские работы в области аэродинамических, летно-технических и экологических характеристик сверхзвукового самолета. Учитываются топливная эффективность и требование к низкому уровню шума, добавил Мантуров.

В 2017–2019 гг. на эти исследования Минпромторг направил 1,4 млрд руб. В 2020–2022 гг. должны быть разработаны техническое задание на демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета, сам демонстратор и проведены его натурные исследования. В 2022–2026 гг. может начаться эскизно-техническое, а затем и рабочее проектирование самолета. Этим будет заниматься Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), рассказал Мантуров.