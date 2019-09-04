«Вкусвилл» хочет открыть магазины в Европе

Фермерские и псевдофермерские продукты весьма популярны в Европе, так что у «Вкусвилла» есть шансы закрепиться на зарубежных рынках Максим Стулов / Ведомости

Розничная продовольственная сеть «Вкусвилл» рассматривает возможность открыть магазины за рубежом, рассказал основатель компании Андрей Кривенко в интервью агентству Reuters. Среди возможных стран он называет Францию, Нидерланды и Китай.

«У нас уже серьезно продвигается проект «Вкусвилл» в Париже. Я думаю, в ближайшее время мы там появимся. В этом году – вряд ли, может, в следующем», – сообщил Кривенко. Представитель «Вкусвилла» объяснил «Ведомостям», что пока не найдены локации, идет изучение рынка.

Во Франции «Вкусвиллу» может оказать поддержку политика президента Эмманюэля Макрона, рассчитывает Кривенко: «Макрон проявил активность, его глобальный план – все предпринимательство из Лондона перевести в Париж. У него огромное количество стартапов, акселераторов – все в Париже, он перетягивает такую систему предпринимательскую». Новые проекты получают поддержку, выходит, правительство Франции способствует развитию предпринимательской инфраструктуры, это и может помочь открыться «Вкусвиллу» в Париже, надеется Кривенко.

Голландия рассматривается для экспансии, так как бизнес-модель «Вкусвилла» как раз голландская, считает Кривенко: «Может получиться, что «Вкусвилл» придет с понятной им моделью – самоуправление команды, никакой иерархии».

А Китай – страна, где уже есть высокий спрос на качественные и безопасные продукты, продолжает Кривенко. Сейчас, по его словам, российский ритейлер ведет переговоры с различными китайскими маркетплейсами.

Представитель Baring Vostok, структуры которого стали акционерами «Вкусвилла» в 2017 г., говорит, что поддерживает зарубежные инициативы ритейлера. Компания растет быстрее рынка, радуется он: «Она генерирует стабильный денежный поток, позволяющий финансировать активное развитие, в ней работает талантливая и успешная команда». В России сейчас открыта почти 1000 «Вкусвиллов», ритейлер, начинавший бизнес с Московского региона, сейчас осваивает и другие, среди городов его присутствия – Санкт-Петербург, Тверь, Курск и др.

Расширение розничной сети за рубеж – сложная тема, подобного рода инициативы часто заканчиваются откатом назад, осторожен эксперт по ритейлу Bain & Co Александр Бородецкий. Неудачных примеров много, напоминает он: были попытки Best Buy, Staples, Wal-Mart выйти из США на зарубежные рынки, Carrefour и Metro – в Европе и в России, хотя, конечно, есть и успешные истории. Российские компании тоже неоднократно делали попытки расшириться на постсоветское пространство, говорит Бородецкий: «Но платежеспособность покупателей в России в разы выше, и размер рынка гораздо больше. Экспансия размывала фокус усилий с ключевого рынка, а денежный вклад приносила ограниченный».

Но у «Вкусвилла» может получиться развиваться в Западной Европе, считает Олег Пономарев, владелец калининградской сети «Семья» и учредитель «Спар-Калининград», которые конкурируют за покупателя в том числе и с европейскими ритейлерами из близлежащих Польши и Литвы. У европейского потребителя высок спрос на фермерские и псевдофермерские продукты, рассуждает он: доля продаж такой продукции в рознице там гораздо больше, чем в России.

Во Франции есть крупные сетевые форматы, сочетающие в себе черты супермаркета и рынка, с био- и экопродукцией, а крупных сетей малого формата, в котором работает «Вкусвилл», в Европе особо и нет, продолжает Пономарев. «Если «Вкусвилл» будет себя грамотно позиционировать, а также если он сможет стать своим для клиента, то его ждет успех, – полагает собеседник «Ведомостей». – В такой стране, как Франция, культ еды, а где он есть – там потребители покупают свое и у своих, это часть образа жизни». В этом плане «Вкусвиллу», рассуждает Пономарев, могло бы быть проще развиваться, например, в Германии.

Очевидно, что потенциал роста «Вкусвилла» в России еще далеко не исчерпан, только в Московском регионе он мог бы удвоить сеть до конца 2021 г., предполагает гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. Кроме того, большой потенциал есть в развитии ассортимента (например, добавление вина) и собственной кулинарии. Но, продолжает эксперт, открытие небольшого числа магазинов в крупных европейских городах не потребует больших инвестиций, зато может существенно повлиять на оценку стоимости бизнеса «Вкусвилла» инвесторами, в случае если компания решит провести первичное размещение акций (IPO). Главное, по его словам, – понять, с какой концепцией «Вкусвилл» будет развиваться за рубежом: в Европе есть четкие требования к органической и биопродукции, чего нет в России.