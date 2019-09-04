Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4892 от 05.09.2019 под заголовком: S7 вернулась в «Гагарин»

Авиакомпания S7 передумала отменять рейсы в новый аэропорт Саратова

Перевозчику не нравились высокие ставки аэропортовых сборов, но добиться скидки он не смог

S7 Airlines добавила полеты из Москвы в Саратов в свое зимнее расписание и частично – в летнее следующего года. Билеты можно приобрести вплоть до августа 2020 г. Это следует из информации на сайте авиакомпании.

20 августа в Саратове был открыт новый аэропорт – «Гагарин». Его построила группа «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Сразу после этого S7 и «Аэрофлот» прекратили продажу билетов на рейсы из Москвы в Саратов с 27 октября. «Аэрофлот» объяснил это технической паузой, связанной с переводом рейсов из старого саратовского аэропорта «Центральный» в «Гагарин». А представитель S7 заявил, что его авиакомпания намерена вовсе закрыть продажу билетов в Саратов. Причиной он назвал высокие в сравнении с «Центральным» тарифы в «Гагарине».

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