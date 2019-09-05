Роман Троценко начал проектировать порт «Индига»

Бизнесмен Роман Троценко на сессии «Бизнес-диалог Россия-Япония» в ходе Восточного экономического форума заявил о начале проектирования порта «Индига». По его словам, приступить к его строительству он планирует в 2021 г.. «Мы начали проектировать порт "Индига" в этом году, в 2021 г. начнется строительство, а к 2025г. рассчитываем запустить новый порт мощностью перевалки 80 млн т грузов», — сказал бизнесмен.

Развитие порта «Индига» должно способствовать развитию грузовых перевозок по Северному морскому пути. О необходимости нарастить их до 80 млн т к 2024г. говорил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Ранее Троценко планировал приступить к строительству порта на год раньше — в 2020 г., сообщал в июле ТАСС со ссылкой на слова самого Троценко. Проект по развитию морского порта «Индига» развивает «Инфраструктурная Корпорация "Аеон"».

Инвестиции в проект незамерзающего глубоководного порта «Индига» могут составить более 300 млрд рублей, оценивал губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. Стоимость проекта без учета железных дорог Троценко оценивал примерно в 100 млрд руб. Для строительства порта господдержка не требуется, говорил Троценко. Однако к порту необходимо достроить инфраструктуру. Железная дорога к порту оценивается в 160 млрд руб., для ее строительства потребует привлечения средств инвесторов, сообщал Троценко.

В основном порт будет специализироваться на перевалке коксующегося угля, древесины, удобрений, химических продуктов, сказал Троценко на сессии Восточного экономического форума.

Цель строительства порта — сокращение времени на доставку грузов. «Индига» имеет уникальное местоположение, и мы уверены, что реализация проекта строительства порта позволит практически на треть сократить длину Севморпути и позволит использовать на 30% флот ледового класса более эффективно, будет ускорять перевозки по СМП, удешевлять доставку грузов, это будет точка, с которой Северный морской путь будет начинаться», — описывал задумку Троценко ранее на Арктическом форуме.

Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов предлагал включить проект строительства порта в поселке Индига Ненецкого автономного округа в проект железнодорожной магистрали «Белкомур» (Белое море — Коми — Урал). Идея построить дорогу появилась еще в советские годы, сейчас власти архангельской области пытаются добиться ее реализации. Проект «Белкомур» был претендентом на включение в комплексный план развития магистральной инфраструктуры, но получил отрицательный отзыв аналитического центра при правительстве, рассказывали два человека, близких к разработке и оценке проекта.