Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4897 от 12.09.2019 под заголовком: В Арктике увеличится льготный покров

Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин

Вопрос с обсуждением арктического законопроекта вынесен на уровень президента

Первый зампред правительства Антон Силуанов попросил, а президент Владимир Путин ввел до конца года мораторий на налоговые льготы нефтяникам. Однако это решение не остановило ни главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, ни зампреда правительства Юрия Трутнева, курирующего развитие Дальнего Востока и Арктики. Им удалось вынести на президентский уровень обсуждение арктического законопроекта, согласно которому только нефтяные компании, работающие в регионе, смогут получить беспрецедентные налоговые льготы – на 2,6 трлн руб., рассказали «Ведомостям» три чиновника и собеседник, близкий к одному из возможных участников такой встречи.

Встреча состоится у президента в ближайшие недели, говорят собеседники «Ведомостей». Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они. «Пока [встречи] в сентябре не планируется. Но тема на повестке дня», – заявил «Ведомостям» представитель президента Дмитрий Песков.

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