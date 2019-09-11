Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4897 от 12.09.2019 под заголовком: News Stream идет в Лондон

Компания Дмитрия Мазурова будет судиться в Лондоне со Сбербанком и Антипинским НПЗ

New Stream Trading оценивает свои убытки от действий ответчиков в сотни миллионов долларов

Швейцарская New Stream Trading 10 сентября подала в Лондонский международный арбитраж запрос о деле против Антипинского НПЗ, Сбербанка и связанных с ними сторон, сообщила компания. Она оценивает ущерб в «несколько сотен миллионов долларов».

New Stream Trading объясняет, что начала судебное разбирательство, так как ей был причинен значительный ущерб действиями ответчиков, в том числе «неисполнением Антипинским заводом обязательств по поставкам продукции, несмотря на получение существенных предоплат, и действиями Сбербанка в качестве основного кредитора НПЗ».

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