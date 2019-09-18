«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Наиль Фаттахов / ТАСС

Ритейлер «Дикси», а также сети алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние, сообщили компании. Головной компанией всех трех сетей стала зарегистрированная в мае на Кипре «ДКБР мега ритейл групп лимитед». По данным кипрского реестра, в этой компании чуть более 51% принадлежит владельцам «Дикси» и «Бристоля» – структурам Игоря Кесаева, Сергея Кациева и их партнеров. Российский Forbes в 2019 г. оценил их состояние в $3,2 млрд и $1,3 млрд соответственно. У основателя «Красного и белого» в «ДКБР мега ритейл групп» Сергея Студенникова – 45%, и 4% – у его жены Елены Соболевой. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $850 млн.

Объединенная компания станет третьим по обороту розничным ритейлером в России. В 2018 г. наибольшая выручка была у X5 Retail Group. За ним следовали «Магнит» и сеть гипермаркетов «Лента». Под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» в России работает более 13 000 магазинов. Суммарная выручка объединенной группы в этом году составит около 800 млрд руб. без НДС, оценил Студенников. Представитель Кесаева и Кациева сообщил, что Студенников выражает консолидированную позицию всех трех партнеров.

Партнеры не вносили денежные средства в совместную компанию – только принадлежащие им доли в бизнесах, рассказал Студенников. Решение принималось самими бизнесменами исходя из их представления о справедливости, без привлечения сторонних консультантов и классического due diligence. Все бренды необходимо сохранить, ведь они несут разные ценности для покупателя. Сеть «Красное и белое», считает Студенников, интересна покупателю как продавец продуктов и алкоголя, а, например, «Бристоль» – в первую очередь с точки зрения табачной продукции. Студенников добавил, что у всех трех сетей будут разные управленческие команды.

Бизнес объединенной компании сейчас может стоить около 160–180 млрд руб., учитывая, что «Дикси» перестала быть убыточной и сократила долг, оценивает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Владельцы «Дикси» и «Красного и белого» начали «гипотетические обсуждения» возможного слияния около семи лет назад, рассказал Студенников. Активная фаза переговоров началась примерно 1,5 года назад. «Двигаться дальше с объединенными компетенциями было бы эффективнее», – пояснил бизнесмен. Он добавил, что обыски, прошедшие в конце прошлого года на складах и в головном офисе «Красного и белого» в Челябинске, никак не повлияли на решение о сделке. Их причиной тогда назывались подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов.

С другими компаниями возможности слияния Студенников не обсуждал. У владельцев «Дикси» и «Бристоля», по его словам, есть опыт, которого нет у него самого и который пригодится «Красному и белому» для развития в новых нишах. «Ритейл – заложник своего развития, если он не развивается, он умирает <...> Через 3–4 года у ритейла в России закончатся возможности [для открытия новых точек]», – отметил предприниматель.

Одна из ценных для «Красного и белого» компетенций владельцев «Дикси» – опыт, касающийся другого их актива, который не вошел в сделку, крупнейшего табачного дистрибутора «Мегаполис», считает Бурмистров. Эта компания работает также и с продовольственными товарами, много поставляет в малые, несетевые торговые точки, поэтому как вариант стороны могут рассмотреть возможность создания розничного франчайзингового бренда. Когда-то у «Мегаполиса» был план запуска розничной сети по франчайзингу, напоминает эксперт; сейчас такая сеть есть у Metro – продуктовые магазины у дома «Фасоль», которые используют этот бренд и обязаны закупать определенную долю ассортимента там.

Для «Дикси», говорит его гендиректор Сергей Беляков, участие в объединенной компании дает дополнительные возможности роста за счет эффекта масштаба – в частности, в закупочных, логистических и других бэк-офисных операциях.

У сети «Красное и белое» традиционно самые жесткие условия сотрудничества с поставщиками среди всех ритейлеров: поставщики вынуждены продавать свою продукцию практически по себестоимости, говорит представитель крупной алкогольной компании. Однако поставщики соглашаются на них, поскольку важно быть представленным в этой сети: если компания уйдет из этой сети, то резко снизит долю рынка, отмечает собеседник «Ведомостей». «Размер монстра, с которым невыгодно работать, увеличился в 2 раза. Рынок ждет, что давление на цену после закрытия сделки увеличится», – считает он.

Пока условия сотрудничества с тремя сетями не изменились, говорят представители четырех алкогольных компаний, опрошенных «Ведомостями». Все договоренности, достигнутые до объявления о сделке, были сохранены и выполнялись на тех же условиях и этот формат сохранится, уверен гендиректор АО «Татспиртпром» Ирек Миннахметов. «Я считаю, что сейчас мы наблюдаем рождение крупнейшего игрока на рынке российского ритейла, это симбиоз сильнейших управленческих команд», – отметил он.