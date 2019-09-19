Статья опубликована в № 4903 от 20.09.2019 под заголовком: Ginza-на-Дону
Ginza Project открывает первый отель под собственным брендом
Гостиничный бизнес теперь один из приоритетных для ресторанного холдинга
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ARKA Hotel by Ginza Project
Первый гостиничный комплекс от ресторанного холдинга Ginza Project открывается через неделю на ул. Большой Садовой в Ростове-на-Дону. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор и партнер Ginza Project Максим Ползиков.
Arka hotel by Ginza Project на 70 номеров займет новое девятиэтажное здание площадью 4700 кв. м, там же откроются два ресторана – кавказской кухни Lilo и азиатской Ten June. Гостиница будет претендовать на «4–5 звезд», аттестационная комиссия сделает заключение после официального открытия, говорит представитель компании.
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