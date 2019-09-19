Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4903 от 20.09.2019 под заголовком: Ginza-на-Дону

Ginza Project открывает первый отель под собственным брендом

Гостиничный бизнес теперь один из приоритетных для ресторанного холдинга

Первый гостиничный комплекс от ресторанного холдинга Ginza Project открывается через неделю на ул. Большой Садовой в Ростове-на-Дону. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор и партнер Ginza Project Максим Ползиков.

Arka hotel by Ginza Project на 70 номеров займет новое девятиэтажное здание площадью 4700 кв. м, там же откроются два ресторана – кавказской кухни Lilo и азиатской Ten June. Гостиница будет претендовать на «4–5 звезд», аттестационная комиссия сделает заключение после официального открытия, говорит представитель компании.

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