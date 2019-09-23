En+ призвала биржу металлов поменять правила для борьбы с глобальным потеплением

Первым шагом по сокращению выбросов для каждой компании должно стать предоставление данных о содержании углерода в производимом ею алюминии EN+ GROUP

Председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер призвал Лондонскую биржу металлов раскрывать данные производителей алюминия о выбросах углерода. По его мнению, это должно побудить металлургические компании к производству низкоуглеродистого алюминия (алюминий, который производится с применением энергии от гидроэлектростанций, т. е. не приводит к парниковым выбросам. – «Ведомости») и сокращению вредных выбросов. Об этом Баркер рассказал в своей колонке в Financial Times, опубликованной 23 сентября накануне саммита по климату ООН.

Первым шагом по сокращению выбросов для каждой компании должно стать предоставление данных о содержании углерода в производимом ею алюминии, пишет он, эта информация должна указываться при каждой сделке на Лондонской бирже металлов. При использовании угля в процессе производства алюминия выделяется до 22 т углерода на 1 т металла, приводит данные он: «En+ смогла сократить выбросы до 4 т углерода на тонну алюминия благодаря применению гидроэнергии».

Financial Times приводит в материале также ответ биржи на инициативу En+: консенсуса по поводу экологической безопасности в алюминиевом секторе нет, но биржа стремится оказывать компаниям поддержку в решении экологических проблем.

En+ объединяет ранее подконтрольные Олегу Дерипаске активы в электроэнергетике и металлургии. Представитель En+ отметил, что компания начала раскрывать данные о выбросах парниковых газов после IPO в ноябре 2017 г. За 2018 г. алюминиевым активам компании удалось сократить выбросы на 4%, к 2025 г. компания намерена достичь показателя 2,7 т CO2 на тонну алюминия к 2025 г. «Необходимо решать проблему выбросов на глобальном уровне: если к 2050 г. уровень хотя бы в 4 т CO2 на тонну алюминия не станет общеотраслевой нормой, мир не сможет достичь целей Парижского соглашения», – отмечает он.

En+ контролирует и одного из крупнейших в мире производителей алюминия – UC Rusal (почти 6% мирового производства, 3,9 млн т в 2018 г.). Представитель компании рассказал, что в 2015 г. UC Rusal присоединилась к международной программе «Проект раскрытия информации об углеродных выбросах» и с тех пор производитель раскрывает информацию о производимой эмиссии парниковых газов. По итогам 2018 г. UC Rusal снизила выбросы парниковых газов на алюминиевых заводах на 7,5% по сравнению с 2014 г., приводит данные представитель, стратегия компании предполагает снижение выбросов еще на 7,5% к 2025 г. В 2018 г. UC Rusal стала одной из четырех российских компаний, получивших рейтинг уровня выбросов парниковых газов на уровне среднемирового. Основные заводы компании расположены в Сибири и имеют серьезное преимущество – доступ к возобновляемой гидроэнергии, указано в материалах UC Rusal, а гидроэнергетика ежегодно сокращает глобальные выбросы примерно на 2,8 млрд т CO2. Прямые выбросы могут быть в 5–10 раз выше в производстве электроэнергии из угля. В 2017 г. UC Rusal начала производство новой марки низкоуглеродистого алюминия Allow. Выброс парниковых газов при производстве тонны металла такой марки на 70% ниже, чем в среднем по отрасли, говорится в материалах компании: 4 т CO2 на тонну алюминия вместо 13,4 т CO2 на тонну алюминия. 77% продукции компании относятся к бренду Allow.

Производство алюминия – одно из наиболее энергозатратных производств металлов. Для сравнения: при производстве 1 т стали выбрасывается в среднем 2 т CO2. При производстве алюминия выбросы составляют от 3 до 20 т CO2 на тонну металла, говорит аналитик Fitch Ratings Юлия Бучнева: «Минимальные выбросы – у компаний, использующих современные технологии и гидроэнергию».

«Для отрасли в целом сокращение затрат является важным вопросом, поскольку в структуре производственных затрат энергозатраты составляют порядка 40% и производители естественным образом заинтересованы в их сокращении», – говорит она. Например, австралийско-британская Rio Tinto (3,5 млн т алюминия в 2018 г.) еще в 2016 г. запустила марку алюминия с низким уровнем выбросов CO2 – RenewAl. Этот алюминий производится на мощностях компании в Канаде также с использованием 100% гидроэнергии, отмечает аналитик. «Возможность позиционировать свою продукцию как зеленый металл, т. е. металл, произведенный с минимальными выбросами, позволяет компаниям выделить свою продукцию среди азиатских производителей, работающих на угольной генерации», – заключает Бучнева.

Европейские потребители металла теперь обязаны получать от поставщиков из третьих стран сертификаты о соответствии экологическим стандартам Европейского союза, напоминает старший директор группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. UC Rusal имеет высокую долю гидрогенерации, что обеспечивает компании зримое преимущество в сравнении с арабскими и китайскими поставщиками металла, замечает он. Сейчас у UC Rusal функционируют в основном сибирские предприятия, которые работают на электроэнергии ГЭС и используют более современные технологии. Почти 90% алюминия компании производится на шести предприятиях, расположенных в Сибири. В европейской части России компания производит лишь 243 000 т металла.

Информация о выбросах важна для потребителей, которые все больше внимания уделяют вопросам климата и цепочкам производства товаров в частности, а потребительский спрос вынудит и производителей прийти к консенсусу в вопросах экологии производства, заключает представитель En+.