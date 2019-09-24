Что будет с российским бизнесом Thomas Cook

Самолеты Thomas Cook продадут с молотка Oli SCARFF / AFP

О прекращении деятельности Thomas Cook сообщила в понедельник, 23 сентября. Все поездки и рейсы туроператора отменены, все точки продаж путевок закрыты, сказано в его заявлении. «Я хотел бы извиниться перед миллионами клиентов и тысячами сотрудников, поставщиков и партнеров, которые поддерживали нас на протяжении многих лет», – подчеркивается в заявлении гендиректора Питера Фэнкхауера (цитата по Reuters).

По данным Британского управления гражданской авиации, за границей находится 150 000 клиентов компании – граждан этой страны. В течение двух недель власти намерены вернуть их домой, отмечает ведомство. По данным BBC, это будет крупнейшая репатриация в Великобритании в мирное время.

Томас Кук, которого называют изобретателем организованного туризма, основал Thomas Cook в 1841 г. Изначально компания специализировалась на железнодорожных экскурсиях. На момент закрытия в нее входили собственные гостиничные сети – Casa Cook, Sunprime, Sunwing и др., авиакомпании Kondor и Thomas Cook Airlines, туроператорские и принимающие туристов за рубежом компании. Количество ее клиентов составляло 19 млн человек в год в 16 странах, включая Россию. В группе работало 22 000 сотрудников по всему миру, в том числе 9000 – в Великобритании.

Thomas Cook испытывала финансовые трудности. В последние четыре года ее рентабельность по EBIT согласно ее отчетам сократилась в 1,5 раза до 26% в финансовом году, завершившемся 30 сентября 2018 г. Выручка группы выросла на 6,6% до 9,6 млрд фунтов, EBIT сократилась почти на четверть до 250 млн фунтов. Чистый долг компании вырос до 389 млн фунтов, а чистый убыток составил 163 млн фунтов. За следующие полгода (для туристического бизнеса характерна сезонность) выручка группы сократилась на 6% до 3 млрд фунтов, валовая прибыль – на 11% до 599 млн фунтов, ее рентабельность – до 19,8% против 20,8% годом ранее. Чистый долг достиг 1,25 млрд фунтов, EBIT сократилась с минус 215 млн фунтов до минус 1,4 млрд фунтов, убыток до налогообложения вырос впятеро до 1,5 млрд фунтов из-за списания 1,1 млрд фунтов стоимости купленной в 2007 г. My Travel. «Это был аномальный период для всех наших рынков», – отмечает Фэнкхауер.

«Экономическая и политическая неопределенность привела к высоким уровням промоактивности, что вместе с высокими ценами на топливо и расходами на отели окажет давление на EBIT по итогам финансового года», – предупреждала компания.

Капитализация Thomas Cook на LSE с 1 марта по 20 сентября упала более чем в 9 раз – с 486,6 млн до 53 млн фунтов. Компания называла разные причины: политические волнения в местах отдыха, таких как Турция, отказ клиентов от бронирования отпусков из-за Brexit. Усугубила ситуацию жесткая конкуренция со стороны онлайн-турагентств и лоукостеров, отмечает BBC: судьбу компании предопределил целый ряд факторов – финансовых, социальных и даже метеорологических.

Спасти компанию могла сделка с ее крупнейшим акционером (18% группы), китайской Fosun. Она собиралась инвестировать в британского оператора 450 млн фунтов в обмен на 75% туроператорского и авиационного бизнеса, сообщала Thomas Cook в конце августа. Еще столько же должны были вложить банки-кредиторы и конвертировать свои долги в 25% бизнеса. Но банки потребовали привлечь еще 200 млн фунтов в качестве резервного финансирования, что поставило сделку под сомнение. Thomas Cook пыталась вести переговоры с кредиторами, просила помощи властей Великобритании, но безуспешно.

Ликвидируется головная компания и другие юрлица в Великобритании. В Thomas Cook Group вводится внешнее управление – руководить холдингом будут менеджеры из AlixPartners UK или KPMG, говорится в сообщении компании.

Особый путь России

В России бизнес Thomas Cook представлен двумя операторами – «Интуристом» и «Библио-глобусом». Контроль над первым британская компания получила в 2018 г., выкупив его у АФК «Система». О покупке 100% «Библио-глобуса» стало известно в марте 2019 г. Для этих целей Thomas Cook создала совместное предприятие со своим турецким партнером Sarpedon Travel (доля британского холдинга – 30%). Сумма сделки могла составить до 9,5 млрд руб. (в зависимости от результатов за три года), писала Thomas Cook.

«Интурист» продолжает работать в обычном режиме, уверяет исполнительный директор Сергей Толчин: «Интурист» – компания финансово независимая: операционная деятельность, размещение и перевозка туристов велись вне зависимости от британского тургиганта. «Что будет с нашим союзом, пока сказать сложно», – добавил Толчин. Топ-менеджер одной из принимающих компаний Турции подтвердил «Вестнику АТОР», что в отелях Текировы, которые он объехал сегодня утром, проблем с незаселением клиентов «Интуриста» нет, его гиды работают с туристами компании, отели не требуют повторной оплаты.

О продолжении операционной деятельности в обычном режиме заявил и «Библио-глобус»: его принимающие компании работают в обычном режиме в России и за рубежом, все расчеты по договорам с объектами размещения, транспортными компаниями проведены, полетная программа подконтрольна только партнерам «Туроператор БГ».

Ростуризм провел совещание в связи с крахом Thomas Cook, рассказали два человека, близких к ведомству и к одной из российских «дочек» британского туроператора. Представитель Ростуризма это не комментирует. Крах Thomas Cook не отразится на бизнесе его российских компаний, уверяет человек, близкий к Ростуризму: обе действуют в российском юридическом поле, их деятельность застрахована, они сделали отчисления в резервный фонд экстренной помощи туристам. Ответственность «Интуриста» застрахована на 562 млн руб. в «РЕСО-гарантии», «Библио-глобуса» – в ВСК на 50 млн руб.

Несмотря на существенные различия в процессуальных нормах и законодательстве, регулирующем банкротство в России и Великобритании, в целом существенной разницы по части последствий признания юрлица несостоятельным не так много, говорит партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт: Thomas Cook ограничена в распоряжении принадлежащими ей долями в любых акционерных обществах вне зависимости от страны, в которой они зарегистрированы, эти активы (если банкрот владеет компанией напрямую) могут быть в дальнейшем реализованы в интересах ее кредиторов.

В подготовке статьи участвовал Михаил Оверченко