«Фосагро» хочет занять 22% рынка удобрений в Европе

«Фосагро» – крупнейший в России и четвертый в мире производитель фосфорных удобрений Евгений Разумный / Ведомости

В 2019 г. «Фосагро» планирует на четверть увеличить поставки удобрений в Европу – до 2,7 млн т, а к 2025 г. – до 3,1 млн т. Такие планы компания озвучила в среду, 25 сентября, на дне инвестора в Лондоне.

Европа потребляет около 14 млн т удобрений в год, доля «Фосагро – 14%. На долю европейского рынка в 2018 г. пришлось 25% продаж «Фосагро», в структуре выручки на Европу также пришлась четверть: 58,4 млрд из 233,4 млрд руб.

В 2025 г. потребление удобрений в Европе сохранится на уровне 2018 г., прогнозирует «Фосагро». То есть компания к этому году может занять 22% европейского рынка. Европейские страны импортируют почти все потребляемые фосфорные удобрения, пояснил заместитель генерального директора по продажам и маркетингу «Фосагро» Сергей Пронин. Единственное месторождение фосфатов производством менее 1 млн т есть в Финляндии. «Фосагро» занимает 50–60% рынка во всех ключевых странах-потребителях в Европе, добавил он.

Рост поставок на европейский рынок станет возможным благодаря ужесточению «антикадмийного» регулирования оборота удобрений в Европейском союзе, уверены в «Фосагро». В мае 2019 г. Еврокомиссия ограничила оборот фосфорных удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов (кадмия, мышьяка, свинца, ртути и никеля) на территории Европейского союза с 2022 г. Для удобрений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг будет введена особая зеленая маркировка. Ограничения будут вводиться поэтапно: сначала под запрет попадут фосфорные удобрения с содержанием кадмия выше 60 мг/кг. Это ограничение вступит в силу через 2,5 года, весной 2022 г. К 2026 г. содержание кадмия в 1 кг удобрения не должно быть больше 40 мг. После этого страны смогут сами принять решение о снижении допустимого содержания кадмия до минимума – 20 мг/кг фосфорного удобрения. По данным заместителя генерального директора «Фосагро» Сироджа Лоикова, ограничения затронут производителей из Сенегала, Того, Туниса, Марокко и Израиля. Всего, по его оценкам, под ограничения может попасть 12–15% рынка удобрений Евросоюза.

«Фосагро» (основные бенефициары – семья Андрея Гурьева-старшего и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко) – крупнейший в России и четвертый в мире производитель фосфорных удобрений. В 2018 г. компания произвела 9 млн т комплексных фосфорных удобрений, более половины их – российского производства. К 2025 г. компания планирует увеличить производство фосфорных удобрений на 30% – с 9 млн т по итогам 2018 г. до 11,7 млн т, говорится в стратегии развития до 2025 г. Инвестиции «Фосагро» составят $3 млрд до 2025 г. Это позволит добиться ежегодного прироста EBITDA на $450 млн, увеличить свободный денежный поток, к которому согласно новой политике привязаны дивидендные выплаты, сказано в материалах компании.

Основными преимуществами «Фосагро» являются качество месторождений и удобное логистическое плечо, сходятся во мнении эксперты. Если «Фосагро» реализует заявленную программу по увеличению производства, то значимая часть этого роста придется как раз на поставки в Европу, говорит аналитик Fitch Raitings Дмитрий Казаков. «Руды с самым высоким содержанием кадмия расположены в Северной Африке, в том числе в Марокко. Скорее всего «Фосагро» планирует вытеснить с европейского рынка марокканского производителя OCP, месторождения которого отличаются в среднем более высоким содержанием кадмия», – рассуждает эксперт.

Рынок Европы является логистически удобным как для «Фосагро», так и для OCP, но сейчас российский производитель находится в более выгодном положении, отмечает он: «Реальность планов «Фосагро» по увеличению своей доли на рынке Европы зависит от готовности OCP соответствовать более жестким требованиям по кадмию». В OCP не ответили на запрос «Ведомостей».

Российские производители апатитового концентрата (используется для производства фосфорных удобрений. – «Ведомости») являются главными бенефициарами европейских ограничений: в России он добывается из коренных месторождений и изначально удовлетворяет принятым требованиям, говорит руководитель практики по предоставлению услуг компаниям агропромышленного сектора PwC в России Михаил Фролов. По его оценкам, российские производители фосфорных удобрений в состоянии заместить выбывающие с европейского рынка удобрения, не соответствующие экологическим требованиям. «Удобрения с низким содержанием кадмия будут иметь специальную зеленую маркировку и скорее всего будут иметь некоторую премию к цене, однако вряд ли она будет значительной», – заключает он.

«Антикадмийные» нормы не играют определяющей роли в новой стратеги «Фосагро», рассуждает директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова: много времени пройдет, прежде чем вступит в действие норма, которая затронет североамериканских производителей. К тому моменту будет другая экономическая ситуация в мире и в Европе. По ее мнению, менеджмент «Фосагро» ставит амбициозные задачи, это всегда вдохновляет сотрудников и привлекает новых инвесторов.