Бывший гендиректор Лондонской биржи возглавит совет директоров «Фосагро»

Евгений Разумный / Ведомости

Новым председателем совета директоров «Фосагро» стал Ксавье Роле, сообщила компания в понедельник, 27 мая. Он сменит на этой должности Свена Омбудстведта, который возглавлял совет директоров компании с 2011 г., когда «Фосагро» провела размещение на Лондонской бирже. Роле возглавлял Лондонскую фондовую биржу с 2009 г. по декабрь 2017 г. До этого работал в Lehman Brothers, Kleinwort Benson, CS First Boston и Goldman Sachs. В совет директоров «Фосагро» Роле входит уже год: в конце мая 2018 г. он стал независимым директором.

Компания давно работает с Роле, так как торгуется на Лондонской бирже, приводятся в сообщении слова гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева. Он рассчитывает, в частности, что Роле поможет компании взаимодействовать с международными инвесторами.

Осенью «Фосагро» представит новую стратегию развития до 2025 г. Роле будет играть ключевую роль в ее реализации, указывает Гурьев.

Недавно «Фосагро» объявила, что планирует к 2025 г. увеличить производство фосфорных удобрений на 27,8% – с 9 млн т по итогам в 2018 г. до 11,5 млн т. Достичь этого компания рассчитывает без строительства новых заводов – за счет оптимизации технологических процессов и внедрения цифровых решений.

«Фосагро» – крупнейший производитель фосфорных удобрений в стране. На его долю приходится более половины российского производства.

Это хорошее назначение, особенно сегодня, когда работа в России часто оценивается как высокорисковая, а международные инвесторы связывают российский бизнес с властями и опасаются вкладываться в российские активы, замечает партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин. Роле потенциально может помочь минимизировать этот риск, рассуждает эксперт, хотя реального влияния на инвестиционную привлекательность оказать не сможет: определяющее значение имеют рыночные условия, страновые риски и производственные результаты «Фосагро».