Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4907 от 26.09.2019 под заголовком: Налоговое бремя тянет рыбу на дно

Налоговая нагрузка на рыбодобытчиков может кратно вырасти

Это уже третья масштабная реформа в отрасли за последние несколько лет

Готовящиеся изменения налогообложения рыбной отрасли грозят обойтись бизнесу в дополнительные десятки миллиардов рублей. Совокупные сборы за пользование водными биоресурсами могут вырасти с 2,24 млрд руб. в год в 2018 г. до 52,5 млрд, а общая ежегодная налоговая нагрузка на отрасль – с 46 млрд почти до 100 млрд руб. Таковы расчеты Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) – ими с «Ведомостями» поделился ее президент Герман Зверев.

Больше года назад Минсельхоз разработал проект изменений в Налоговый кодекс, которые касались совершенствования налогообложения в рыбной отрасли. Основная цель поправок – повышение ставок за пользование биоресурсами с 1 января 2020 г. Однако зимой 2019 г. документ не прошел процедуру оценки регулирующего воздействия – отрицательный отзыв дало Минэкономразвития. По итогам совещания, прошедшего 10 сентября, министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину, Минсельхозу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) доработать законопроект.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике