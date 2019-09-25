Налоговая нагрузка на рыбодобытчиков может кратно вырасти
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Готовящиеся изменения налогообложения рыбной отрасли грозят обойтись бизнесу в дополнительные десятки миллиардов рублей. Совокупные сборы за пользование водными биоресурсами могут вырасти с 2,24 млрд руб. в год в 2018 г. до 52,5 млрд, а общая ежегодная налоговая нагрузка на отрасль – с 46 млрд почти до 100 млрд руб. Таковы расчеты Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) – ими с «Ведомостями» поделился ее президент Герман Зверев.
Больше года назад Минсельхоз разработал проект изменений в Налоговый кодекс, которые касались совершенствования налогообложения в рыбной отрасли. Основная цель поправок – повышение ставок за пользование биоресурсами с 1 января 2020 г. Однако зимой 2019 г. документ не прошел процедуру оценки регулирующего воздействия – отрицательный отзыв дало Минэкономразвития. По итогам совещания, прошедшего 10 сентября, министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину, Минсельхозу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) доработать законопроект.
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