«Газпром энергохолдинг» намерен купить производителя газовых турбин

Интерес к «РЭП холдингу» может быть связан с его планами производить турбины большой мощности

«РЭП холдинг» договорился производить большие турбины с итальянской Ansaldo Energia «РЭП холдинг»

«Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) планирует купить у Газпромбанка производителя энергетического оборудования «РЭП холдинг». В четверг стороны должны подписать основные условия сделки. Об этом в среду, 2 октября, сообщил «Интерфакс» и подтвердили «Ведомостям» три менеджера банка.

Представители «Газпром энергохолдинга» и Газпромбанка отказались от комментариев. Представитель «РЭП холдинга» не ответил на запрос «Ведомостей».

«РЭП холдинг» производит энергетическое оборудование для газовой, нефтяной, металлургической и химической промышленности и энергетики, включая газовые турбины мощностью от 16 до 32 МВт по лицензии General Electric.

В июне компания подписала соглашение с итальянской Ansaldo Energia о создании совместного предприятия по производству, ремонту и сервису больших газовых и паровых турбин. Планировалось, что новое предприятие будет выпускать три модели газовых турбин Ansaldo Energia мощностью от 70 до 340 МВт и две модели паровых турбин мощностью от 40 до 350 МВт. Предприятие будет зарегистрировано в Санкт-Петербурге, а производство разместят на мощностях «РЭП холдинга». Представитель Ansaldo Energia отказался говорить, повлияет ли продажа «РЭП холдинга» на эти планы. Также «РЭП холдинг» намеревался совместно с итальянской Nuovo Pignone International S.r.l. разработать газовую турбину 120 МВт и локализовать ее производство в России.

Сейчас газовые турбины большой мощности в России производит только «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие немецкой Siemens и «Силовых машин» Алексея Мордашова). ГЭХ ведет переговоры о выкупе доли «Силовых машин» в этом предприятии, писал в марте «Коммерсантъ». Гендиректор Siemens в России Александр Либеров в среду сказал, что такие переговоры не ведутся.

Спрос на газовые турбины может обеспечить программа модернизации энергетики, запущенная в этом году. Однако для участия в программе инвесторы при обновлении энергомощностей должны закупать локализованное оборудование. О намерении повысить уровень локализации говорят Siemens, американская General Electric ведет переговоры о создании совместного предприятия с «Интер РАО». А «Силовые машины» заявляют о намерении разработать собственные газовые турбины.

Предприятие могло заинтересовать ГЭХ благодаря его соглашениям с производителями больших газовых турбин, что позволяет «РЭП холдингу» претендовать на поставку оборудования для программы модернизации старых ТЭС, говорит партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев.

Конкуренция на рынке энергооборудования повышается, теперь и ГЭХ заходит на этот рынок, рассуждает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр. Учитывая существенный износ в секторе (свыше 60% оборудования уже старше 30 лет) и действующие инструменты стимуляции инвестиций в модернизацию, рынок становится коммерчески привлекательным, говорит Скляр. Он отмечает, что за последние 20 лет рынок энергооборудования показал свою сложность – заказы остаются волатильными, а прибыльность инжиниринговых компаний – близкой к нулю или даже отрицательной. «Поэтому очевидных плюсов для ГЭХ в краткосрочном горизонте нет, кроме надежного подрядчика по обслуживанию своего, пусть и крупнейшего в России, флота тепловой генерации», – говорит эксперт.

«РЭП холдинг» производит небольшие электростанции на основе газовых турбин и газоперекачивающие агрегаты и «Газпром» является его базовым заказчиком, рассуждает старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников: «Такая обоюдозависимость могла стать поводом для обсуждения сделки».

В 2018 г. «РЭП холдинг» сработал с убытком почти в 2,5 млрд руб. и за последние несколько лет компания ни разу не была прибыльной, отмечает Герман Шеховцев.

В 2010 г. 80% холдинга купил Газпромбанк, сумма могла составить от $50 до 70 млн, через два года 20%-ный пакет обошелся в $7–10 млн, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Сейчас холдинг может стоить дороже на 10–17%, считает он.