«Интер РАО» вновь получила большую часть проектов модернизации ТЭС

Андрей Гордеев / Ведомости

Диспетчер энергосистемы «Системный оператор» опубликовал предварительные итоги отбора проектов модернизации ТЭС к 2025 г. Всего будет обновлено 4 ГВт мощностей – 3,292 ГВт в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) и 732 МВт в Сибири (вторая ценовая зона). 28% всех мощностей модернизирует «Интер РАО».

Станции модернизируют по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций через повышенные платежи потребителей). Всего к 2031 г. обновят 41 ГВт мощностей. Первый отбор на модернизацию 11 ГВт (из них 1,78 ГВт отобраны правительством без конкурса) к 2022–2024 гг. прошел весной. В нем «Интер РАО» забрала 60% мощностей.

К 2025 г. компания должна модернизировать Кармановскую (330 МВт) и Костромскую (660 МВт) ГРЭС и Омскую ТЭЦ-4 (135 МВт). Второй по отобранным проектам в этот раз стала «Юнипро» («дочка» немецкой Uniper), она обновит Сургутскую ГРЭС-2 (830 МВт). Структуры «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) прошли отбор с проектами мощностью 650 МВт. «Энел Россия» (подконтрольная итальянской Enel) модернизирует 320 МВт, «Иркутскэнерго» (входит в «Евросибэнерго» En+) – 260 МВт, «Т плюс» – 125 МВт. «Квадра» – 30 МВт, «Бийскэнерго» (Сибирская генерирующая компания Андрея Мельниченко) – 110 МВт. Представитель «Юнипро» сказал, что компания довольна результатами отбора. «Т плюс» планирует также участвовать во внеконкурсном отборе на правительственной комиссии (он может составить до 2,5ГВТ), сказал представитель компании: «Один отобранный проект нас не устраивает».

Капитальные затраты компаний «Системный оператор» не раскрыл. В результате отбора одноставочная цена электроэнергии (включает платеж за мощность станций) в первой ценовой зоне вырастет по сравнению с 2024 г. на 3,9% до 1804 руб. за МВт*ч, во второй ценовой зоне снизится на 6,85% до 1981 руб. за МВт*ч, рассказал представитель «Интер РАО».

Особенностью конкурса на 2025 г. член правления «Интер РАО» Александра Панина называет отбор примерно одинаковой мощности на ГРЭС и ТЭЦ (в первом отборе преобладали ГРЭС) и увеличение числа компаний-победителей. «Загруженные ТЭЦ – это самый эффективный способ производства электроэнергии и тепла. Поэтому модернизация эффективного оборудования ТЭЦ способна побеждать в конкурентном отборе ГРЭС», – говорит Панина.

В новый отбор прошли восемь проектов с заменой паровых турбин, но нет ни одного проекта с установкой газовой турбины. На конкурс не было подано ни одной заявки на модернизацию парогазовой установки, говорит источник, знакомый с ходом отбора. Проекты отбирали по наименьшей цене и отбор на 2025 г. принципиально не отличается от предыдущего, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. С каждым годом стоимость отбора будет расти, в конкурсе будут заявлять более сложные проекты с высокими капитальными затратами, доля крупнейших энергокомпаний в отборах будет сокращаться, полагает он.

Вопреки ожиданиям регулятора конкуренция в новом отборе сохранилась на прежнем уровне, участники все так же заявляют дешевые проекты, удерживая средние капитальные затраты в пределах 10 000 руб. за 1 кВт, что скорее можно назвать реконструкцией, чем модернизацией, говорит партнер практики «Электроэнергетика» Vygon Consulting Алексей Жихарев. Он напомнил, что на прошлом правительственном отборе средняя стоимость проектов составила 36 000 руб. за 1 кВт, а отдельные превысили отметку 100 000 руб. за 1 кВт. Возможно, и теперь энергоблоки мощностью 300–850 МВт рассчитывают на такой отбор, говорит Жихарев.

Представители «Энел Россия» и ГЭХ отказались от комментариев. Их коллеги из Минэнерго и Минэкономразвития не ответили на запросы «Ведомостей».