Минэнерго предлагает модернизировать больше ТЭС вне конкурса

Виталий Невар / ТАСС

Минэнерго предложило в четыре раза увеличить мощность ТЭС, которые могут быть модернизированы вне конкурса к 2025 г., – с 0,6 до 2,5 ГВт. Проект постановления правительства в среду был опубликован на regulation.gov.ru.

Станции должны быть модернизированы по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), которые гарантируют инвесторам возврат средств с фиксированной доходностью. Затраты на строительство и прибыль генерирующих компаний оплачивают промышленные потребители – и они неоднократно выступали за удешевление программы.

Всего планируется модернизировать 41 ГВт на 1,9 трлн руб. Большую часть проектов должны отбирать на конкурсной основе, но 15% правительство может выбрать в ручном режиме. Весной этого года отобрали первые 11 ГВт, которые будут обновлены в 2022–2024 гг. Данные проекты оказались на 70% дешевле предельных уровней, что дало экономию около 299 млрд руб. Это позволяет увеличить правительственную квоту для отбора на 2025 г., считает Минэнерго. Изначально к этому году планировалось модернизировать около 4 ГВт, еще 0,6 ГВт – неразыгранная мощность с прошлого отбора.

Если предложение Минэнерго будет принято, всего к 2025 г. модернизируют 6,5 ГВт.

Предлагаемое решение позволит отобрать больше проектов модернизации на 2025 г. и выполнить требование о непревышении темпов роста цен на электроэнергетику выше инфляции (это поручение президента Владимира Путина), считает Минэнерго, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В прошлом отборе проекты, попавшие в квоту, оказались в среднем в 5 раз дороже прошедших конкурс (35,6 млрд руб. за 1 ГВт против 7,1 млрд руб.). Исходя из этого новые проекты могут стоить 90 млрд руб., с учетом доходности потребители заплатят за них около 147 млрд руб., подсчитал директор Сообщества потребителей энергии Василий Киселев. Подобные предложения Минэнерго он называет самоубийственными для энергосистемы: «Промышленные потребители не хотят и не будут их оплачивать, а будут только еще активнее переходить на собственную генерацию».

На стоимость прошлого отбора повлияли дорогостоящие проекты модернизации Сибирской генерирующей компании (33,8 млрд руб. на обновление 345 МВт на Красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. – «Ведомости»), напомнил аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр. Если не учитывать их в расчете средних капитальных затрат, 2,5 ГВт будут стоить 51,5 млрд руб., подсчитал он.

Регулятор энергосистемы «Совет рынка» не ожидает существенного роста стоимости модернизации, рассказал представитель регулятора. Средний размер капитальных затрат в конкурсном отборе на 2022–2024 гг. оказался существенно ниже прогнозных ожиданий, рассуждает он: «Теперь правительственная комиссия в подобной ситуации может увеличить размер отбора в рамках своей квоты».

Минэкономразвития не участвовало в разработке, подготовке и обсуждении инициативы Минэнерго и не поддерживает ее, рассказал представитель министерства: «Проекты, отбираемые на неконкурентной основе, будут существенно дороже для потребителей, что подтверждается результатами прошедших отборов».