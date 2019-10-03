Статья опубликована в № 4912 от 03.10.2019 под заголовком: Без суда не вынуть рыбку из пруда
Первый инвестор в рыбные заводы получит квоту только через суд
Тяжбы с государством редко бывают успешными
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Минтай пока не дается инвесторам
Юрий Смитюк / ТАСС
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал камчатскую рыбопромышленную компанию «Витязь-авто» в тяжбе с Росрыболовством. Компания обратилась в суд в феврале, обнаружив, что не получила положенных квот на инвестиционные цели (инвестквоты), а рассчитывала на них с начала 2019 г.
Этот вид квот появился в 2017 г.: под них государство выделило 20% от допустимого улова, а чтобы их получить, инвестор обязан построить перерабатывающий завод или промысловое судно.
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