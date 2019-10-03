Первый инвестор в рыбные заводы получит квоту только через суд

Статья опубликована в № 4912 от 03.10.2019 под заголовком: Без суда не вынуть рыбку из пруда

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Минтай пока не дается инвесторам Юрий Смитюк / ТАСС

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал камчатскую рыбопромышленную компанию «Витязь-авто» в тяжбе с Росрыболовством. Компания обратилась в суд в феврале, обнаружив, что не получила положенных квот на инвестиционные цели (инвестквоты), а рассчитывала на них с начала 2019 г.

Этот вид квот появился в 2017 г.: под них государство выделило 20% от допустимого улова, а чтобы их получить, инвестор обязан построить перерабатывающий завод или промысловое судно.