«Уралкалий» инвестирует в увеличение производства $1,4 млрд

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Цель инвестпрограммы – сохранение лидирующих позиций в мировой калийной промышленности и продолжение роста Денис Абрамов / Ведомости

К 2025 г. «Уралкалий» (19,9% принадлежит «Уралхиму» Дмитрия Мазепина) увеличит производство калийных удобрений на 23% в сравнении с 2018 г. – с 11,5 млн до 15 млн т, говорится в проспекте к размещению евробондов компании («Ведомости» ознакомились с копией документа, верность его содержания подтвердили два инвестбанкира). Всего капитальные затраты компании в 2020–2025 гг. составят $3 млрд, из них $1,4 млрд пойдет на новые проекты, а $1,6 млрд – на поддержание действующих активов ($200 млн в год) и прочие капитальные расходы.

Сейчас «Уралкалий» разрабатывает сразу несколько новых месторождений в Пермском крае. Усть-Яйвинский рудник в Березниках мощностью 2,8 млн т калия в год и стоимостью $1,2 млрд компания рассчитывает вывести на проектную мощность в 2024 г., в 2019 г. проект будет профинансирован уже на 56%, вложить в него останется $528 млн.

Новый рудник «Соликамск-2» заменит аварийный «Соликамск-2», его производительность составит 2,5 млн т, стоимость – $730 млн, из которых до конца 2019 г. будет вложено 20%, или $146 млн. Новый «Соликамск-2» выйдет на проектную мощность в 2025 г. Также «Уралкалий» планирует к 2022 г. запустить четвертый ствол рудника «Соликамск-3», что увеличит его производительность на 600 000 т.

Крупнейшее новое месторождение компании – Половодово. Проект будет выполняться в два этапа: первый будет завершен к 2025 г., он предполагает строительство стволов рудника и потребует $308 млн инвестиций. Для второго этапа подготовлено два варианта: без строительства новой фабрики для переработки руды ($1,36 млрд) или с новой фабрикой ($1,9 млрд). Инвестиционное решение, какой вариант выбрать для второго этапа месторождения Половодово, компания примет в 2023 г., говорится в проспекте, средства на него не входят в сумму в $1,4 млрд.