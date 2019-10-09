Акционер «Уралкалия» оказался должен Сбербанку $3 млрд

Для покупки Дмитрием Лобяком доли в компании был заложен почти весь ее квазиказначейский пакет

Статья опубликована в № 4917 от 10.10.2019 под заголовком: «Уралкалий» дал себя купить

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Максим Стулов / Ведомости

Акционер «Уралкалия» Дмитрий Лобяк взял в 2016 г. в Сбербанке в кредит $3,1 млрд, а в обеспечение отдал квазиказначейский пакет акций этой компании, следует из проспекта «Уралкалия» к размещению евробондов («Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность содержания подтвердили два инвестбанкира). Кредит Лобяк привлекал, чтобы выкупить 20% «Уралкалия» у «Онэксима» Михаила Прохорова, их стоимость оценивалась примерно в $1,6 млрд.

Соглашение о кредите между Сбербанком и структурами Лобяка заключено в марте 2016 г., а в декабре 2017 г. в обеспечение этой сделки «Уралкалий» заложил Сбербанку 55,26% обыкновенных акций, указано в проспекте. Крупнейший акционер «Уралкалия» – «Уралкалий-технология», 100%-ная «дочка» самого «Уралкалия», у нее 56,22% уставного капитала. Таким образом, под кредит заложен почти весь квазиказначейский пакет акций компании.

«Уралхиму» Дмитрия Мазепина принадлежит 20,3% «Уралкалия», Rinsoco Trading Лобяка – 20,5%; структуры бизнесменов аффилированы, совокупно им принадлежит более 96% уставного капитала, около 4% – в свободном обращении.