Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4920 от 15.10.2019 под заголовком: Опоздал за самолетами

«Аэрофлот» впервые за 12 лет сократит флот

Вовремя сделать заказы на Boeing и Airbus помешали ожидания российского самолета МС-21

В этом году парк «Аэрофлота» сократится впервые за 12 лет, следует из материалов авиакомпании. На конец 2018 г. у нее было 253 судна: 39 дальнемагистральных и 164 среднемагистральных (различные модели Airbus и Boeing), а также 50 российских региональных SSJ100. За 9 месяцев флот сократился на четыре судна: «Аэрофлот» получил два дальнемагистральных Boeing 777, но вывел из эксплуатации один дальнемагистральный Airbus 330, четыре среднемагистральных Airbus 320/321, а один SSJ100 сгорел 5 мая в «Шереметьево».

До конца года из группы «Аэрофлот» будет выведено еще восемь лайнеров: два А330, два А321 и четыре А320, говорится в презентациях авиакомпании. А320 есть также в парке «дочки» «Аэрофлота», авиакомпании «Россия». Но все А320 будут выведены именно из «Аэрофлота», знают два человека, близких к группе.

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Комментарии
k.puzansky
06:08 15.10.2019
Родителей не выбирают.
00
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