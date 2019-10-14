Статья опубликована в № 4920 от 15.10.2019 под заголовком: Удобрения для Африки
Российские производители удобрений увеличат поставки в Африку в несколько раз
Потребление минеральных удобрений в этом регионе будет расти на 5–6% ежегодно
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Ежегодное потребление минеральных удобрений в Африке составляет 5–6 млн т, а самым крупным рынком пока является ЮАР
ТАСС
Потребление удобрений будет расти не только в России, Бразилии, азиатских странах, но и в Африке: на трети территории этого континента можно заниматься устойчивым сельским хозяйством, уверен гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев. Его компания – крупнейший производитель фосфорных удобрений в России.
Пока Африка не является ключевым рынком ни для одной из российских компаний. Та же «Фосагро» поставляет в Африку порядка 300 000 т удобрений. Но в течение пяти лет компания рассчитывает увеличить поставки в 2–3 раза, рассказал Гурьев «Ведомостям».
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