«Магнит» прекратит возить продукты до магазинов фурами в основных городах

Статья опубликована в № 4920 от 15.10.2019 под заголовком: «Магнит» на чужих колесах

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До сих пор «Магнит» использовал в основном собственный автопарк, в нем около 6000 грузовиков Евгений Разумный / Ведомости

Второй по выручке ритейлер в России – «Магнит» решил изменить подход к доставке продуктов в магазины, рассказал «Ведомостям» представитель компании.

До сих пор «Магнит» использовал в основном собственный автопарк. В нем около 6000 грузовиков, более 90% из них – 20-тонные и более тяжелые трейлеры и «сцепки». Но такой транспорт не всегда может подъехать к магазину, объясняет представитель сети: нужно искать парковку, перегружать товар и проч. На этом «Магнит», по собственным данным, терял не менее одного дня срока годности товара.