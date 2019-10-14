Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4920 от 15.10.2019 под заголовком: «Магнит» на чужих колесах

«Магнит» прекратит возить продукты до магазинов фурами в основных городах

Менее крупные грузовики партнеров должны ускорить доставку и сократить затраты

Второй по выручке ритейлер в России – «Магнит» решил изменить подход к доставке продуктов в магазины, рассказал «Ведомостям» представитель компании.

До сих пор «Магнит» использовал в основном собственный автопарк. В нем около 6000 грузовиков, более 90% из них – 20-тонные и более тяжелые трейлеры и «сцепки». Но такой транспорт не всегда может подъехать к магазину, объясняет представитель сети: нужно искать парковку, перегружать товар и проч. На этом «Магнит», по собственным данным, терял не менее одного дня срока годности товара.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
kudlsn
15:15 15.10.2019
Конкуренция прижала - стали понимать
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике