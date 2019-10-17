Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей

Patrick Semansky / AP PHoto

Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет. Добывать краба по новым квотам компании начнут с 2020 г. Закон о крабовых аукционах президент Владимир Путин подписал 1 мая: на них решено выставить половину от общего допустимого вылова краба в России, или около 46 000 т.

На Дальнем Востоке больше всего лотов – 10 из 25 – выиграли компании группы «Русский краб» Глеба Франка: по общему допустимому улову 2019 г. компания могла бы добыть 10 500 т. Она будет добывать крабов в трех зонах: Охотское и Берингово моря, а также Западная Камчатка. С учетом новых квот она сможет увеличить добычу в 5 раз: сейчас у нее около 2500 т, а будет 13 000 т. По ее собственным оценкам, это около 15% добычи в стране. Аукционы обошлись «Русскому крабу» в 38 млрд руб. Для «Русского краба» результат удовлетворительный, говорит его представитель, компания готова полностью освоить производственную программу. Сейчас в приоритете строительство 10 краболовных судов, компания изучила российские верфи, в частности Онежский и Хабаровский заводы, Восточную и Окскую судоверфи, но решения по ним не приняли, говорит представитель «Русского краба».

Франк – владелец Русской рыбопромышленной компании (один из лидеров рыбного рынка), зять миллиардера Геннадия Тимченко. Именно структуры Франка другие рыбные компании называли инициатором крабовой реформы, которой сами они были недовольны. Представитель «Русского краба» это отрицает.

Среди участников аукционов не оказалось крупнейшего дальневосточного крабодобытчика Олега Кана, который в 2018 г. выловил не менее 17% всего российского краба, или 17 000 т, такие цифры приводят два его знакомых. Его доля автоматически сократится, а лидером на Дальнем Востоке с учетом новых квот с большой долей вероятности будет группа Франка, говорят они. Связаться с Каном или его представителем не удалось.

Среди других победителей на Дальнем Востоке есть компании, которые и прежде ловили краба, например структуры Находкинской базы активного морского рыболовства Сергея Дарькина, компания Никиты Кожемяко, сына губернатора Приморья, крупный добытчик краба и рыбы «Антей» Игоря Михнова.

Но были и необычные для крабового рынка участники. 10,3 млрд руб. потратила рыбодобывающая компания «Островной краб», которая входит в группу «Дальневосточный рыбак» (у нее 95%). Незадолго до аукционов 5% в ее капитале получили «Сбербанк инвестиции». Пресс-служба Сбербанка отказалась от комментариев.

Еще два лота выиграла новая на крабовом рынке компания ТРК – за 8,8 млрд руб. Компания связана с «Ростехом», отмечают отраслевое издание Fishnews и несколько крабодобытчиков, с которыми поговорили «Ведомости». Совладельцы ТРК Алена Серова (25%) и ее партнер Валерий Даутов (20,9%) через компанию ТОР владеют долями в компании «Фининвест-м», а она владеет 24,5% Тульского оружейного завода (ТОЗ), в котором 20% принадлежат НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», по данным СПАРК и ЕГРЮЛа. Информация о причастности «Ростеха» к проектам ТРК некорректна: корпорация никогда не была контролирующим акционером ТОЗа, кроме того, доля «Высокоточных комплексов» в ТОЗе находится в стадии реализации, говорится в ответе пресс-службы «Ростеха». Запрос на ТОЗ остался без ответа.

В Северном бассейне победителями стали структуры Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) и группы «Антей»: они заплатили 24,6 млрд и 18,2 млрд руб. соответственно. Прежде у СЗРК было почти 100% рынка в Северном бассейне, компания добывала около 20 000 т, с появлением «Антея» ее доля размоется, говорят два знакомых руководства СЗРК.

Исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов цифры не комментирует, но выражает мнение, что крабы Баренцева моря выставлены на аукционы неправомерно, все они уже однажды куплены на аукционах, с момента последнего прошло чуть более трех лет.

Почти все лоты – у крупных компаний, мелкие и средние потеряли половину добычи, а новых игроков практически не появилось, говорит Несветов: конкуренция не увеличилась, краб не станет дешевле. Ни одна из декларируемых целей, кроме наполнения бюджета, не достигнута, сетует он. Добытчики потратили большие деньги, у них выросла долговая нагрузка, из отрасли вымыли огромный капитал, негодует Несветов: теперь компании будут сокращать издержки, и прежде всего снижать социальные обязательства.

По шести дальневосточным лотам торги не состоялись – не поступили заявки, они будут повторно выставлены на аукционы, информировал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.