За право ловить краба бизнес заплатит свыше 125 млрд рублей

Павел Львов / РИА Новости

Правительство определило начальную стоимость квот для крабовых аукционов – суммарно она превышает 125,5 млрд руб., сообщил Минсельхоз. Соответствующие документы, подписанные председателем правительства Дмитрием Медведевым, опубликованы на портале правовой информации. Это более чем в полтора раза превышает прежние планы чиновников: сначала планировать выручить около 80 млрд руб., затем руководитель Росрыболовства Илья Шестаков говорил о 110 млрд руб. В свою очередь формула Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предполагала повышение стартовых цен на квоты суммарно до 152 млрд руб.

Представитель Минсельхоза пока не ответил на вопрос, на основании чего была выведена итоговая стоимость крабовых квот. Средняя рыночная цена тонны краба определена на основании результатов аукционов по продаже квот, проведенных в 2009–2017 гг. согласно постановлению правительства.

Закон о проведении крабовых аукционов президент Владимир Путин подписал 1 мая: половина от общего допустимого улова краба в России будет продана на аукционах. До сих пор они закреплялись за компаниями по «историческому» принципу, т. е. на основании данных о добыче за предыдущие годы.

Большинство действующих крабодобытчиков были против реформы и называли ее «грандиозным переделом рынка». Сторонники, наоборот, говорили о возможности пополнить бюджет и обновить флот: победители аукционов обязаны построить на российских верфях 31 судно для Дальневосточного бассейна и 10 – для Северного стоимостью около 1 млрд руб. каждое, по данным Минсельхоза. Инициатором изменений в законодательстве рыбопромышленники называли структуры, связанные с Русской рыбопромышленной компанией (РРПК, один из лидеров рыбной отрасли) Глеба Франка, зятя Геннадия Тимченко. Сама компания это отрицала.

РРПК новичок на крабовом рынке: впервые квоты на вылов этого биоресурса она приобрела только весной 2017 г., заплатив суммарно за право добычи 2414,5 т трех видов краба свыше 10 млрд руб. Представитель РРПК, по словам ее представителя, изучит предложенные условия и примет решение по параметрам участия в аукционах.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов называет предложенные цены лотов «заоблачными». «Создается такое ощущение, что это сделано для того, чтобы отсечь всех желающих участвовать в аукционах, – сетует он, – поскольку позволить себе такие траты смогут единицы и это скорее всего будут не рыбаки». По его мнению, даже не всякий крупный бизнес потянет такую нагрузку – в итоге предприниматели будут вынуждены уходить с рынка. Те же, кто решится на участие, столкнется с финансовыми трудностями, уверен Мартынов: у таких проектов сложная экономика.

Распределение квот на добычу крабов на инвестиционные цели через аукционы состоится до 1 ноября 2019 г., обещает Минсельхоз. Соответственно, победители торгов смогут приступить к добыче с 1 января 2020 г. сроком на 15 лет, согласно постановлению правительства, если позднее – то на год позже. Всего на аукционах будут проданы квоты примерно на 40 000 т краба. Аукционы будут объявлены 2 сентября, сообщала ранее «Ведомостям» пресс-служба правительства.