Передел рынка краба может стоить бизнесу свыше 150 млрд рублей

Статья опубликована в № 4878 от 16.08.2019 под заголовком: 150 млрд рублей в клешнях

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Юрий Смитюк / ТАСС

Стоимость квот на крабовых аукционах может существенно вырасти – в правительство внесены документы, меняющие формулу расчета начальной стоимости лота, рассказали сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний и подтвердил федеральный чиновник. Сначала (в проекте постановления правительства, подготовленном Минсельхозом) было два понижающих коэффициента, уменьшавших стартовую цену втрое, а теперь предлагается оставить один, сокращающий цену всего в 2 раза. Таково предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По ее формуле общая начальная стоимость лотов увеличивается в 1,5 раза до 152 млрд руб., рассказывают собеседники «Ведомостей». Это значительно превышает прежние планы: сначала планировалось выручить от аукционов 82 млрд руб., позже руководитель Росрыболовства Илья Шестаков называл уже 110 млрд руб.