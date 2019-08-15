Передел рынка краба может стоить бизнесу свыше 150 млрд рублей
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Стоимость квот на крабовых аукционах может существенно вырасти – в правительство внесены документы, меняющие формулу расчета начальной стоимости лота, рассказали сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний и подтвердил федеральный чиновник. Сначала (в проекте постановления правительства, подготовленном Минсельхозом) было два понижающих коэффициента, уменьшавших стартовую цену втрое, а теперь предлагается оставить один, сокращающий цену всего в 2 раза. Таково предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
По ее формуле общая начальная стоимость лотов увеличивается в 1,5 раза до 152 млрд руб., рассказывают собеседники «Ведомостей». Это значительно превышает прежние планы: сначала планировалось выручить от аукционов 82 млрд руб., позже руководитель Росрыболовства Илья Шестаков называл уже 110 млрд руб.
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