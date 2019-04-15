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Росрыболовство определило размер лотов для крабовых квот на аукционах

Предложения Росрыболовства по количеству и составу лотов для аукционов по распределению части крабовых квот содержатся в презентации агентства, на которую ссылается «Коммерсантъ». Всего ведомство предлагает разыграть 36 лотов общим объемом 5470 т. В первом лоте – 839 т – предлагаются крабы, выловленные в Японском море и в районе Курил. Еще 21 лот на 1005 т – это крабы Охотского моря, 6 лотов на 1100 т – из Берингова моря и 5 лотов на 988 т – камчатские крабы.

В Росрыболовстве рассчитывают, что первые торги пройдут в июле 2019 г. Как уточнили в ведомстве, стартовая цена каждого лота будет зависеть от ставки сбора и срока закрепления квоты. В среднем она должна быть на уровне 300–500 млн руб. за лот.

От продажи предлагаемых на аукционы 5470 т краба можно выручить от $38,5 млн до $110 млн (2,47–7,08 млрд руб.), говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Исходя из текущих цен за 15 лет выручка может превысить 100 млрд руб. В Росрыболовстве рассчитывают, что продажа всех лотов принесет примерно 82 млрд руб., т. е. в среднем каждый лот на торгах может вырасти в 4,5–7,5 раза. При этом собеседник в отрасли считает, что на аукционы планируется выставить слишком большой объем, который может обрушить рынок.

Законопроект, предусматривающий распределение до 50% квот на вылов краба через аукционы, был внесен в Госдуму 19 марта, а принят в окончательном чтении уже 10 апреля. Теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Крабовые квоты будут закрепляться на 15 лет. Победителям аукционов дается не более пяти лет на реализацию проектов «по строительству объектов на территории РФ». В Росрыболовстве поясняли, что речь идет о судах-краболовах длиной свыше 50 м.