«Трансконтейнер» резко подорожал перед приватизацией

За 1,5 месяца до продажи контрольного пакета он стоит в 1,6 раза больше оценки РЖД

Статья опубликована в № 4923 от 18.10.2019 под заголовком: Контейнеры дорожают перед приватизацией

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Доля в «Трансконтейнере» оценивалась РЖД не по капитализации, а по доходам будущих периодов Сергей Портер

Аукцион по продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера», контролируемых РЖД через дочернюю ОТЛК, состоится 27 ноября. С 7 августа, когда были объявлены условия будущего аукциона, акции «Трансконтейнера» на Московской бирже подорожали на 20,7% – с 6995 до 8445 руб. за штуку 17 октября, а рыночная стоимость выставленного на аукцион пакета достигла 58,7 млрд руб.

Стартовая цена доли в «Трансконтейнере» в 1,6 раза меньше – 36,16 млрд руб. Заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков объяснял, что для оценки «Трансконтейнера» был использован метод, учитывающий перспективы компании и ее будущие денежные потоки. Методика с учетом котировок была признана некорректной из-за небольшого числа акций компании в свободном обращении – 0,4%.