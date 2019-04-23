Владелец ГК «Дело»: Мы будем бороться за контрольный пакет «Трансконтейнера»

Сергей Шишкарев – о развитии своих старых и вновь приобретенных портовых терминалов и о том, как сделать семейный бизнес долговечным

Статья опубликована в № 4802 от 24.04.2019 под заголовком: Сергей Шишкарев: Будем бороться за контрольный пакет «Трансконтейнера»

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Сергей Шишкарев, президент и владелец ГК «Дело» Андрей Гордеев / Ведомости

Бизнес группы «Дело» Сергея Шишкарева много лет был сосредоточен в Новороссийске, ей принадлежат контейнерный и зерновой терминалы в Новороссийском порту. В прошлом году группа вышла на федеральный уровень, купив за $250 млн пакет акций Global Ports – крупнейшего в России контейнерного портового оператора с активами в Северо-Западном и Дальневосточном бассейнах. Главная задача сейчас, по словам, Шишкарева, – вывести новый актив на такую же эффективность, как и бизнес в Новороссийске.

Но аппетит к новым проектам у Шишкарева не иссяк: он хочет замахнуться на покупку контрольного пакета «Трансконтейнера», который с аукциона планирует продать РЖД. Также он вкладывает почти $200 млн в свои новороссийские терминалы и собирается развивать перевозки железнодорожным транспортом.

С Global Ports – на новый уровень

– ГК «Дело» закрыла сделку по покупке пакета в Global Ports год назад. Что для вас лично изменилось в связи с покупкой? Ощущаете себя в другой лиге?

– Для нас это, безусловно, выход на качественно новый, федеральный уровень. «Дело» теперь присутствует в трех бассейнах – Балтийском, Черноморском и Дальневосточном. Мы единственная компания с точками входа во всех углах этого, как мы его окрестили, «золотого» треугольника. Более 30% контейнерооборота страны приходится на наши терминалы.

Мое личное время перераспределилось по-другому. «Делопортс» «сторожить» не надо: есть устоявшаяся, доказавшая свою эффективность команда. А терминалы Global Ports требуют пока очень большого внимания. Две трети своего времени я трачу на Global Ports.

– Недавно Global Ports и голландская Royal Vopak сообщили, что продали свой контейнерный терминал VEOS в Эстонии. Почему продали?

– В нынешней действительности, нынешних политических и экономических процессах развивать этот актив бесперспективно. Мы получили справедливую цену, покупатель для нас приемлемый. Этот вариант лучше, чем если бы актив стагнировал. Тем более что руководство страны ставит задачу максимально сокращать транзит российских грузов через страны Балтии и направлять эти потоки в российские порты. Получалось бы одной ногой наступать самим себе на другую. Это не совсем правильно.

– У Global Ports есть еще два терминала в Финляндии. Их тоже продадите, тем более что они перевалили в 2018 г. только 107 000 TEU, 7% оборота компании?

– Вопрос об их продаже не стоит. Рынок растет, это устойчивый среднемаржинальный бизнес. Хотелось бы, чтобы эти активы доказали свою эффективность.

– Что вы меняете в работе Global Ports?