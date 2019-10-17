Статья опубликована в № 4923 от 18.10.2019 под заголовком: Перерыв на войну
«Роснефть» остановила работы на одном из блоков в Курдистане из-за войны в Сирии
Ущерб для госкомпании несущественный, а военные действия могут вскоре прекратиться
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«Роснефть» приостанавливает работу на 8-м блоке в Иракском Курдистане
Евгений Разумный / Ведомости
«Роснефть» приостанавливает работу на 8-м блоке в Иракском Курдистане, рассказал «Интерфаксу» первый вице-президент компании Эрик Лирон. «На блоке 8, так как он находится ближе к границе [Иракского Курдистана, Сирии и Турции], было принято решение приостановить работы до тех пор, пока не будет обеспечена 100%-ная безопасность наших сотрудников, – сказал топ-менеджер. – Но мы туда [в Иракский Курдистан] пришли всерьез и надолго».
Речь идет о приостановке работы на одном из пяти месторождений, в которых «Роснефть» летом 2018 г. получила по 80% за $400 млн. Месторождение Батил (блок 8) расположено в провинции Дохук. От города Дохук до сирийско-турецкой границы, где с 11 октября проходят боевые действия, всего 55 км.
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