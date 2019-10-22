Правительство предлагает новые льготы для нефтяников в Арктике

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Правительство предлагает новые льготы для нефтяников на шельфе Арктики РИА Новости

На прошлой неделе Минвостокразвития внесло в правительство пять законопроектов, которые предоставят налоговые стимулы для компаний, добывающих углеводороды в Арктике, следует из слов министра энергетики Александра Новака. На этой неделе у первого вице-премьера Антона Силуанова состоится совещание по арктическим законопроектам, к которому Минвостокразвития, Минэнерго и Минфин готовят совместные предложения, «они в принципе согласованы», отметил Новак.

Законопроекты были внесены в том виде, в котором были представлены еще в июле 2019 г., и предполагают нулевые ставки налога на имущество, земельного налога, снижение налога на прибыль до 7% (сейчас 20%) и страховых взносов до 7,6% (сейчас базовая ставка 30%). И все это на 30 лет. Это говорят три чиновника аппарата правительства, участвующие с разных сторон в подготовке поданного в правительство проекта. Два чиновника утверждают, что внесенные в правительство документы технические и будут еще дорабатываться. По подсчетам KPMG, налоговые преференции в таком виде могут стоить бюджету 2,6 трлн руб., а экономический эффект от их принятия – рост ВВП до 2% в год до 2050 г. плюс выигрыш для бюджета в 4,4 трлн руб. при инвестициях в проект освоения кластера 5–8,5 трлн руб.