Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4926 от 23.10.2019 под заголовком: Арктика начинается с льгот

Правительство предлагает новые льготы для нефтяников в Арктике

Налоговые преференции могут обойтись минимум в 2,6 трлн рублей

На прошлой неделе Минвостокразвития внесло в правительство пять законопроектов, которые предоставят налоговые стимулы для компаний, добывающих углеводороды в Арктике, следует из слов министра энергетики Александра Новака. На этой неделе у первого вице-премьера Антона Силуанова состоится совещание по арктическим законопроектам, к которому Минвостокразвития, Минэнерго и Минфин готовят совместные предложения, «они в принципе согласованы», отметил Новак.

Законопроекты были внесены в том виде, в котором были представлены еще в июле 2019 г., и предполагают нулевые ставки налога на имущество, земельного налога, снижение налога на прибыль до 7% (сейчас 20%) и страховых взносов до 7,6% (сейчас базовая ставка 30%). И все это на 30 лет. Это говорят три чиновника аппарата правительства, участвующие с разных сторон в подготовке поданного в правительство проекта. Два чиновника утверждают, что внесенные в правительство документы технические и будут еще дорабатываться. По подсчетам KPMG, налоговые преференции в таком виде могут стоить бюджету 2,6 трлн руб., а экономический эффект от их принятия – рост ВВП до 2% в год до 2050 г. плюс выигрыш для бюджета в 4,4 трлн руб. при инвестициях в проект освоения кластера 5–8,5 трлн руб.

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