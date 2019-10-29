Солнечная генерация в мире увеличится вдвое за шесть лет

Доля зеленой энергетики в мировом производстве вырастет до 30%, а в России – всего до 1%

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Мировая энергетика станет на треть зеленой Pxhere

В 2019–2024 гг. в мире будет введено 1200–1500 ГВт новых станций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), их мощность увеличится на 50–88%. В результате доля зеленой генерации в мировом производстве электроэнергии вырастет с 26 до 30%, говорится в новом прогнозе Мирового энергетического агентства (МЭА).

Для ускоренного развития отрасли (ввод 1500 ГВт) нужны политические и нормативные решения мировых правительств и снижение инвестиционных рисков в развивающихся странах, говорится в отчете МЭА. Кроме того, в некоторых странах солнечные и ветровые станции до сих пор не интегрированы в энергосистему, что препятствует росту отрасли.

Большая часть новых зеленых мощностей придется на солнечную генерацию (от 700 до 880 ГВт), так что ее мощность увеличится более чем в 2 раза (в 2018 г. в мире было 500 ГВт солнечных станций). Мощность ветряных станций увеличится на 309–377 ГВт. При этом в мире утроится мощность морских ветроустановок, всего за это время их будет введено от 43 до 53 ГВт. Замедлится рост гидроэнергетики, хотя на ее долю по-прежнему приходится 1/10 общего прироста возобновляемых мощностей.