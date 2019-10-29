Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4931 от 30.10.2019 под заголовком: Зерно ценнее нефти

В России появился новый крупный экспортер зерна

Связанный с выходцем из «Лукойла» Александром Раппопортом «Зерно-трейд» вошел в топ-5 трейдеров

ООО «Зерно-трейд» по итогам прошедшего сельскохозяйственного сезона, длившегося с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г., впервые вошло в пятерку крупнейших в России экспортеров зерна. Таковы данные аналитического центра компании «Русагротранс» – крупнейшего оператора зерновозов в России.

«Зерно-трейд» создан в Таганроге в 2014 г., а уже в сезоне 2015/16 г. вошел в десятку крупнейших экспортеров, следует из статистики «Русагротранса». В прошлом сезоне компания отправила на экспорт почти 1,8 млн т, сообщил «Ведомостям» гендиректор ООО Алексей Едуш. Из топ-5 экспортеров компания вытеснила международного трейдера Louis Dreyfus. По данным СПАРК, в 2018 г. выручка «Зерно-трейда» выросла в 1,5 раза до 35,6 млрд руб.

«Зерно-трейд» принадлежит Валерию Гайворонскому. Но участники рынка уверяют, что компанию контролирует выходец из «Лукойла» Александр Раппопорт. Как минимум с начала 2000-х гг. человек с таким именем и фамилией неоднократно упоминался в СМИ как топ-менеджер «Лукойла» и его структур. В 2017 г. в должности начальника департамента организации строительства и контроля исполнения проектов «Лукойла» он вошел в экспертный совет по химической промышленности при Федеральной антимонопольной службе. Это именно он, подтверждает его знакомый. Раппопорт на переданные ему вопросы «Ведомостей» не ответил. Является ли сейчас он сотрудником компании или ее структур, представитель «Лукойла» не сказал.

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