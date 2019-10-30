«Дочка» клиник EMC создала «маркетплейс» сиделок для пожилых

Сейчас спрос на такие услуги в 10 раз выше предложения

Статья опубликована в № 4932 от 31.10.2019 под заголовком: Сиделки вышли на маркетплейс

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В России остро не хватает сиделок Валерий Шарифулин / ТАСС

Senior Group, специализирующаяся на работе с пожилыми и тяжело больными людьми, запустила онлайн-сервис подбора сиделок «Помогуру». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

Основной владелец Senior Group – сеть частных клиник ЕМС (50% плюс 1 акция). Сейчас у группы два гериатрических центра в Московской области – это заведения, которые специализируется на лечении и профилактике старческих болезней. Также группа управляет четырьмя пансионами для пожилых людей, способных самостоятельно себя обслуживать. Все учреждения выполняют функции домов престарелых. Выручка Senior Group в 2018 г. – 700 млн руб., по ее данным.