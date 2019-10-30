Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4932 от 31.10.2019 под заголовком: РЖД торгуется за алюминий

РЖД готова дать скидку UC Rusal в обмен на рост экспорта алюминия

Но просит ФАС вернуть экспортную надбавку, от нее компанию освободили из-за санкций США

«Российские железные дороги» (РЖД) готовы предоставить металлургическим компаниям скидку на дополнительный экспорт алюминия. Это должно частично компенсировать экспортную надбавку – 8%, – которую монополия хочет утвердить на этот груз в 2020 г., сообщил заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило (передал «Интерфакс»).

«Может быть, мы с вами прирост объемов зафиксируем? Мы вам могли бы под это дать скидку и поддержать вас», – сказал Шило советнику UC Rusal (единственный экспортер алюминия в России) Евгению Виноградову. Размер скидки он не назвал.

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Комментарии
mrkon
08:58 31.10.2019
Странно а почему никто не спрашивает про уровень налогов которые Русал платит, особенно в стравнении с другими отраслями например добычей нефти, розницей, финансовые услуги и тд?
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