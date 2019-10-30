Как основатель FedEx выиграл в блэкджек и спас компанию

И выдержит ли его бизнес по доставке конкуренцию с Amazon и другими новыми игроками

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Фред Смит, основатель, председатель совета директоров FedEx Corporation Bloomberg / Gettyimages

Фред Смит мог всю жизнь прожить, ни в чем себе не отказывая, на унаследованные от отца деньги. А вместо этого основал одну из крупнейших служб доставки в мире – FedEx и чуть не покончил с собой из-за проблем в бизнесе. Он поставил на карту последние деньги и спас компанию, выиграв в блэкджек в Лас-Вегасе. Еще раньше Смит чуть не погиб на войне во Вьетнаме. Но без той войны он не смог бы ни выиграть в карты, ни руководить бизнесом.

Сейчас Смиту 75 лет, он всерьез задумался о выходе на пенсию и даже подыскал себе преемника. Вот только в феврале этого года его кандидат неожиданно сам ушел из компании на покой. А Смит остался. Деваться ему с работы некуда – FedEx ведет новую войну: с настырными новичками вроде Amazon, которые грозят отправить в прошлое традиционные службы доставки.

С костылей на крыло

Смит родился 11 августа 1944 г. в семье основателя сети ресторанов Toddle House и автотранспортной компании Smith Motor Coach (была поглощена знаменитым перевозчиком Greyhound). Отец умер, когда Фреду было четыре года. Самой важной частью его наследства стало письмо, в котором он убеждал сына не прожигать наследство в праздности, а заняться бизнесом. Смит запомнил этот совет. В 16 лет он с друзьями основал звукозаписывающую студию Ardent Record, которая успешно работает до сих пор.

Но сначала надо было справиться с собственным телом. Смит родился с врожденным дефектом – заболеванием тазобедренного сустава, болезнью Кальве – Пертеса. Большую часть детства он проковылял на костылях. Мать и родственники усердно повышали его самооценку, поощряли заниматься спортом и не жалели средств на докторов. К 10 годам Смит выздоровел и даже стал отличным игроком в американский футбол.

В 15 лет появилась еще одна страсть – полеты. На легкомоторном самолете Смит подрабатывал, опыляя поля и подвозя знакомых как аэротакси.

Учиться он пошел в Йельский университет, и там начала оформляться идея FedEx. Смит до последнего тянул с курсовой и второпях написал ее на весьма банальную, по его собственным словам, тему: все вокруг меняется, чеки заменяют электронные расчеты, самолеты теперь напичканы сложной электроникой... Мир стал другим, и система логистики этому миру нужна совершенно другая. Затем в общих чертах был набросан план, легший в основу FedEx.

План пришел в голову Смиту в воздухе. Тогда он подрабатывал пилотом чартерных рейсов, и коллеги все уши прожужжали, как трудно корпорациям вроде IBM и Xerox наладить снабжение. Фактически многие корпоративные самолеты занимались только тем, что развозили по всей стране запчасти для сломавшейся техники.

Журналисты писали, что профессор не впечатлился и оценил курсовую на «С» (аналог нашей тройки). На самом деле Смит не помнит своего балла. Он отвечает, что скорее всего оценка была такой же, как за большинство других его работ – а получал он, как правило, «С».