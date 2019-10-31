Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4933 от 01.11.2019 под заголовком: Подшипники откатились

Правительство отказалось от обязательного перехода вагонов на кассетные подшипники

Соответствующий приказ Минтранса будет отменен в течение суток

Приказ Минтранса об обязательном переводе с 1 января 2021 г. всех грузовых вагонов с традиционных роликовых на кассетные подшипники будет отменен в течение суток. Такое решение было принято в четверг, 31 октября, на совещании у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака. «Переход на любые технологические новации для частных владельцев вагонного парка может носить только рекомендательный и поэтапный характер», – пояснил представитель Козака. Вопрос не проработан, отметил представитель Акимова: «Не было проведено испытаний, научно-исследовательских работ, подтверждающих технологическую и экономическую необходимость принудительного перевода всех российских вагонов на подшипники кассетного типа». Минтрансу и РЖД поручено провести испытания по использованию кассетных подшипников в типовых вагонах, где стандартно используются роликовые подшипники.

На 1 сентября 2019 г. в России было зарегистрировано 1,15 млн грузовых вагонов, в большинстве из них (около 90%) используются роликовые подшипники. Кассетные изначально используются в вагонах с повышенной грузоподъемностью. Предполагалось, что в 2021 г. при капитальном ремонте будет переведено на кассетные подшипники 104 000 грузовых вагонов (9% парка) и построено 21 000 новых вагонов, а переходный период займет от 10 лет. Желание перевести вагоны на подшипники кассетного типа Минтранс объяснял тем, что кассетные подшипники служат дольше, чем роликовые, такие вагоны реже приходится внепланово ремонтировать. Министерство поддержали РЖД, Минпромторг, объединение вагоностроителей, производители цельнокатаных колес, часть операторов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике