Правительство отказалось от обязательного перехода вагонов на кассетные подшипники
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Приказ Минтранса об обязательном переводе с 1 января 2021 г. всех грузовых вагонов с традиционных роликовых на кассетные подшипники будет отменен в течение суток. Такое решение было принято в четверг, 31 октября, на совещании у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака. «Переход на любые технологические новации для частных владельцев вагонного парка может носить только рекомендательный и поэтапный характер», – пояснил представитель Козака. Вопрос не проработан, отметил представитель Акимова: «Не было проведено испытаний, научно-исследовательских работ, подтверждающих технологическую и экономическую необходимость принудительного перевода всех российских вагонов на подшипники кассетного типа». Минтрансу и РЖД поручено провести испытания по использованию кассетных подшипников в типовых вагонах, где стандартно используются роликовые подшипники.
На 1 сентября 2019 г. в России было зарегистрировано 1,15 млн грузовых вагонов, в большинстве из них (около 90%) используются роликовые подшипники. Кассетные изначально используются в вагонах с повышенной грузоподъемностью. Предполагалось, что в 2021 г. при капитальном ремонте будет переведено на кассетные подшипники 104 000 грузовых вагонов (9% парка) и построено 21 000 новых вагонов, а переходный период займет от 10 лет. Желание перевести вагоны на подшипники кассетного типа Минтранс объяснял тем, что кассетные подшипники служат дольше, чем роликовые, такие вагоны реже приходится внепланово ремонтировать. Министерство поддержали РЖД, Минпромторг, объединение вагоностроителей, производители цельнокатаных колес, часть операторов.
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