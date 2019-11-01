Статья опубликована в № 4933 от 01.11.2019 под заголовком: Мясо огорошило покупателей
В России стартует розничная продажа растительного мяса Beyond Meat
Цена превысит 3000 рублей за килограмм
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Beyond Meat
Продажа растительного мяса американского производителя Beyond Meat начнется 5 ноября в российской рознице – первой станет «Азбука вкуса», сообщили «Ведомостям» представители «Азбуки вкуса» и «Алианта групп», эксклюзивного дистрибутора Beyond Meat.
Beyond Meat – самый известный в мире производитель альтернативного мяса. Ее в 2009 г. основал Итан Браун, среди ее инвесторов – основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо, бывший гендиректор McDonald’s Дон Томпсон. В 2019 г. компания на IPO привлекла $240 млн. В основе растительного мяса – гороховый белок, вода, рапсовое масло и другие ингредиенты. Как уверяют его создатели, вкус и внешний вид такого мяса практически неотличим от мяса животного происхождения.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}