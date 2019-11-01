Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4933 от 01.11.2019 под заголовком: Мясо огорошило покупателей

В России стартует розничная продажа растительного мяса Beyond Meat

Цена превысит 3000 рублей за килограмм

Продажа растительного мяса американского производителя Beyond Meat начнется 5 ноября в российской рознице – первой станет «Азбука вкуса», сообщили «Ведомостям» представители «Азбуки вкуса» и «Алианта групп», эксклюзивного дистрибутора Beyond Meat.

Beyond Meat – самый известный в мире производитель альтернативного мяса. Ее в 2009 г. основал Итан Браун, среди ее инвесторов – основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо, бывший гендиректор McDonald’s Дон Томпсон. В 2019 г. компания на IPO привлекла $240 млн. В основе растительного мяса – гороховый белок, вода, рапсовое масло и другие ингредиенты. Как уверяют его создатели, вкус и внешний вид такого мяса практически неотличим от мяса животного происхождения.

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Комментарии
Naissaar
14:17 01.11.2019
"Цена упаковки из двух котлет Beyond Burger весом 227 г составит 750 руб., сообщает представитель "Азбуки вкуса"'. М-да. Для сравнения, килограмм охлажденного филе трески стоит в Москве 500-600 руб. Впрочем, возможно, найдутся свои дураки и для этого фееричного продукта.
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