В России стартует розничная продажа растительного мяса Beyond Meat

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Beyond Meat

Продажа растительного мяса американского производителя Beyond Meat начнется 5 ноября в российской рознице – первой станет «Азбука вкуса», сообщили «Ведомостям» представители «Азбуки вкуса» и «Алианта групп», эксклюзивного дистрибутора Beyond Meat.

Beyond Meat – самый известный в мире производитель альтернативного мяса. Ее в 2009 г. основал Итан Браун, среди ее инвесторов – основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо, бывший гендиректор McDonald’s Дон Томпсон. В 2019 г. компания на IPO привлекла $240 млн. В основе растительного мяса – гороховый белок, вода, рапсовое масло и другие ингредиенты. Как уверяют его создатели, вкус и внешний вид такого мяса практически неотличим от мяса животного происхождения.