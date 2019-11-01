Больше половины запасов нефти «Сургутнефтегаза» оказались нерентабельными

Больше всего рентабельных запасов – у «Татнефти» и «Русснефти»

Статья опубликована в № 4934 от 05.11.2019 под заголовком: У «Сургутнефтегаза» самые сложные в России запасы

Егор Алеев / ТАСС

Самая богатая нефтегазовая компания, на счетах которой скопилось почти 3 трлн руб., – «Сургутнефтегаз» сможет добыть в текущих фискальных и макроэкономических условиях лишь 41% своих запасов, или 548 млн т. Это следует из данных Минэнерго и Госкомиссии по запасам России (ГКЗ). Эти данные представлены по итогам инвентаризации запасов, «Ведомости» ознакомились с итогами проверки, их подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

Всего проинвентаризировано 483 месторождения девяти крупнейших компаний в России и 126 месторождений независимых компаний. Средняя доля рентабельных запасов по стране – 65,1%, или 11,2 млрд т, следует из данных Минэнерго и ГКЗ.

Максимальная доля коммерчески оправданных запасов у «Татнефти» – 86,2%, или 564 млн т. «Русснефти» Михаила Гуцериева выгодно добыть 81,2% запасов, или 414 млн т. «Русснефть» – выгодная [компания] для инвестиций», так как при небольшой добыче ей удалось добиться 27% доходности по EBITDA, говорил Гуцериев на годовом собрании акционеров в 2019 г.

У крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» 69,5% рентабельных запасов, или 3,9 млрд т, следует из результатов инвентаризации, у «Лукойла» – 60% (1,5 млрд т), у «Газпром нефти» – 63% (1 млрд т).

«Обеспеченность запасами – ключевой операционный показатель нефтегазовой компании, он влияет и на ее стоимость, и на кредитное качество», – говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

Данные по «Русснефти» соответствуют действительности, подтвердил представитель компании. «Для повышения рентабельности компания занимается внедрением передовых технологий, «эпоха легкой нефти» прошла», – добавляет он. Повысить эффективность разработки запасов можно за счет применения наукоемких и инновационных методов, а также стимулированием добычи со стороны государства путем применения налоговых льгот, считает представитель «Русснефти».

«[Мы] плотно работаем с Минприроды, в том числе в части уточнения данных инвентаризации», – сказал представитель Минэнерго.

Представители Минприроды и других нефтяных компаний не ответили на вопросы «Ведомостей».

Кратность запасов большинства компаний примерно соответствует 20 годам добычи, это выше, чем у международных мейджоров (Shell, Total, BP), говорит Маринченко. Иностранные компании обеспечены запасами примерно на 10 лет, напоминает эксперт. «Исключение из российских компаний – «Сургутнефтегаз», у которого, судя по представленным цифрам, ситуация хуже, чем у остальных нефтяников России. Исправить ситуацию можно за счет более активного применения налога на дополнительный доход, который учитывает финансовый результат», – говорит Маринченко.

«Большой вопрос – как считали. Результат инвентаризации сильно зависит от цены, налогов и технологий, которые влияют на себестоимость», – говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. В России также распространена практика предоставления фискальных стимулов для разработки новых или трудных месторождений, а это может увеличить рентабельность запасов, говорит эксперт. В целом же инвесторы ориентируются на запасы по международным стандартам, а не по российским.

В начале октября Роснедра завершили инвентаризацию крупных российских нефтяных месторождений. Агентство тогда насчитало около 2700 месторождений с общими запасами 28,9 млрд т нефти. Инвентаризировано было только 60% запасов. Не проводилась инвентаризация месторождений, получивших специальные режимы добычи (льготы по обводненности), таких как Самотлор, Приобское, проекты, разрабатываемые по соглашениям о разделе продукции, и проч. Из оставшихся, посчитали Роснедра, 35% (5,7 млрд т) месторождений разрабатывать нерентабельно. Анализ Vygon Consulting привел к еще более пессимистичным выводам: исходя из долгосрочного прогноза Минэкономразвития до 2035 г., добыча 8,6 млрд т нефти из общих российских запасов может оказаться невыгодной.